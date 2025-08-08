Bosak grzmi ws. skandalu z KPO. "Mamy w Polsce kulturę szybkiego wydawania pieniędzy unijnych bez żadnej często strategii"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Krzysztof Bosak / autor: PAP/Tomasz Gzell
Krzysztof Bosak / autor: PAP/Tomasz Gzell

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji odniósł się do skandalu z KPO. „Jest pytanie o etykę w biznesie - prawda; natomiast jeżeli jest to zgodne z prawem, to moim zdaniem mówienie o winie jest chyba przesadą. To administracja, rząd obecny, poprzedni, ponoszą odpowiedzialność za robienie głupich konkursów ze źle skalibrowanymi kryteriami” - powiedział podczas konferencji prasowej

Bosak o skandalu z KPO

Na konferencji prasowej przed siedzibą Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Bosak mówił, że kolejne rządy szczycą się sprawnym wydatkowaniem środków unijnych, ale - według niego - to „zwyczajna fikcja”.

Mamy w Polsce kulturę szybkiego wydawania pieniędzy unijnych bez żadnej często strategii, ze strategiami pozornymi, z ukrywaniem różnego rodzaju marnotrawstwa, nieprawidłowości

— powiedział oceniając, że Konfederacja jest jedyną formacją polityczną, która zwracała uwagę na problemy związane z wydatkowaniem środków pochodzących z UE.

Te kumulacje wydatkowe, stymulowane przez perspektywy unijne, przez te sztywne terminy, nie mają nic wspólnego z nowoczesnym zarządzaniem

— dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wielka afera KPO! Reaguje prezes PiS: Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal. Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy

Brak środków na ważne inwestycje

Bosak powiedział, że fundusze z KPO nie zostały przeznaczone na inwestycje w sektorach innowacyjnych, takich jak branża farmaceutyczna.

Tym się zainteresujmy - nie tylko na co te środki poszły, ale na co nie poszły

— dodał.

Dopytywany, czy odpowiedzialności za zaistniałą sytuację nie ponoszą także przedsiębiorcy wnioskujący o dotacje, Bosak odparł, że korzystają oni jedynie z „łatwych pieniędzy”.

Jest pytanie o etykę w biznesie - prawda; natomiast jeżeli jest to zgodne z prawem, to moim zdaniem mówienie o winie jest chyba przesadą. To administracja, rząd obecny, poprzedni, ponoszą odpowiedzialność za robienie głupich konkursów ze źle skalibrowanymi kryteriami

— stwierdził.

Dodał, że jeżeli „wnioski są transparentne, zgodne z prawem i ktoś te pieniądze rozdaje, to ponosi odpowiedzialność ten, kto rozdaje, a nie ten, kto bierze”.

Dodał, że „przekształcanie gospodarki w ten sposób, że firmy wyspecjalizowane w konsumowaniu funduszy pochodzących od administracji są czasem bardziej dochodowe niż firmy działające na rynku, to jest psucie gospodarki”.

CZYTAJ TAKŻE: Wiedzieli od tygodni, a konferencja prasowa dopiero teraz! Wiceminister Szyszko odpowiada na pytanie Telewizji wPolsce24

Reakcje na ujawnienie skandalu

Według doniesień medialnych, z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy miały finansowane być w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) również np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności, a informacje o tym było można znaleźć na mapie inwestycji, która pojawiła się na stronie KPO.

Premier Donald Tusk powiedział dziś, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Zaznaczył, że przeprowadzana jest kontrola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarską i restauracyjno-cateringową. Oświadczył, że dotychczasowe wyjaśnienia mu nie wystarczają i że jeśli kontrole wykażą, iż jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko wskazał dziś, że informacje o nieprawidłowościach do kierownictwa MFiPR dotarły „kilka tygodni temu”. Podał, że wyniki kontroli przeprowadzanych przez PARP mają zostać podane w III kwartale br. Wiceminister poinformował, że w związku z nieprawidłowościami z końcem lipca z funkcji prezesa PARP odwołana została Katarzyna Duber-Stachurska. Szyszko podkreślił, że nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków publicznych. Dodał, że inwestycja w branży HoReCa stanowi mniej niż 0,5 proc. wartości całego KPO, a pieniądze były potrzebne branży m.in. ze względu na straty spowodowane pandemią COVID-19.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Polityczna zemsta na partii Hołowni? Giertych uderza w Pełczyńską-Nałęcz ws. KPO. „Błyskawiczna reakcja premiera na błędy w resorcie”

O to chodziło? Pełczyńska-Nałęcz walczy o polityczne życie po wybuchu afery KPO. Wyjaśnienia zaczęła od kłamliwego ataku na poprzedni rząd!

Przypominamy słowa ministra Ziobry! Już w 2023 roku ostrzegał: Istotą KPO jest bardzo drogi kredyt, za który przyjdzie nam płacić

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych