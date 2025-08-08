Afera związana z szokującym wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy zatacza coraz szersze kręgi. Użytkownicy X, media a także politycy zamieszczają coraz to nowe przykłady firm, które miały otrzymać dotacje z KPO, m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki z KPO w branży HoReCa - obejmującej hotele, gastronomię i catering. Politycy opozycji przypominają również radość niektórych członków rządu z podpisania kolejnych umów z przedsiębiorcami. Jednym z polityków, którzy świętował podpisanie 1000 umów był były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, dziś sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Wpis Karnowskiego przypomniał Marcin Horała. Wiceminister chwalił się na platformie X podpisaniem ponad 1000 umów z przedsiębiorcami.
Mamy to! Przekroczyliśmy 1000 umów podpisanych z przedsiębiorcami w inwestycji A1.2.1 (HoReCa, turystyka)! Dzięki projektom za 611 mln firmy zbudują odporność na przyszłe wstrząsy. Ten sukces, zbliża do rozliczenia z Komisją Europejską
— napisał na platformie X pod koniec zeszłego roku Karnowski.
Do wpisu Karnowskiego, który robi wielka karierę na platformie X, odniósł się m.in. Michał Dworczyk.
611 MILIONÓW złotych na jachty, kije golfowe, klub swingersów, chwilówki.
W zamian odrzucane wnioski szpitali - jak chociażby Narodowego Instytutu Onkologii.
To jest niepojęte. Gigantyczny skandal. Kanciarstwo Platformy Obywatelskiej
— napisał.
Ile z tych umów dotyczyło przyznania dotacji na bzdurne wydatki, o których słyszymy od wczoraj? Czy teraz osoby odpowiedzialne za KPO będą, jak już to zrobiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przekonywać, że nie mają z tym nic wspólnego?
kk/X
