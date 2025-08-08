Wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznaje, że przy ogromnej skali środków z Krajowego Planu Odbudowy mogły pojawić się nieprawidłowości. „Jeżeli zdarzały się błędy, będą z tego konsekwencje” - zapewnia minister cyfryzacji, podkreślając, że wszystkie przypadki zostaną dokładnie sprawdzone i ukarane. „Pieniądze z KPO służą Polsce, ale wszelkie nadużycia zostaną szybko wyjaśnione” - dodał.
Gawkowski o skandalu z KPO
Pytany na briefingu w Częstochowie o doniesienia, zgodnie z którymi fundusze z Krajowego Planu Odbudowy miały finansować w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności Gawkowski podkreślił, że KPO zapewnia w Polsce dziesiątki miliardów złotych, m.in. na transformację energetyczną, cyfrową, inwestycje kolejowe czy zdrowotne.
To są miliardy złotych na lepsze życie obywateli, na normalność, jeżeli chodzi o budowę przekonania, że wszyscy będą z tych pieniędzy korzystali. Czy mogą zdarzyć się sytuacje, w których ktoś źle wydał środki? Oczywiście. Ja ufam w to, co powiedział pan minister (wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan - PAP) Szyszko, że wszystko zostanie zweryfikowane, sprawdzone
— wskazał.
Dodał, że „jeżeli zdarzały się błędy, będą z tego konsekwencje”, zostanie to „szybko ukrócone, a winni zostaną ukarani”, natomiast jak to będzie wyglądało, niech decyduje resort funduszy. Podkreślił zarazem, że wydawane w Polsce pieniądze z KPO „dzisiaj z wielką mocą pracują nad rozpędzeniem polskiej gospodarki”, co pokazują wskaźniki i czują obywatele.
Mam wrażenie, że gdybyśmy połączyli to, co jest wydawane w sposób taki, który usprawniania życie, z tym, co może się zawsze zdarzyć, czyli z jakąś mikroskalą tego, że ktoś gdzieś czegoś nadużył, to możemy powiedzieć, że pieniądze z KPO służą Polsce. A jeżeli są jakieś rzeczy do rozliczenia, do wykorzystania ponownego albo do stwierdzenia, że coś było nielegalnie, to na pewno to zostanie szybko wyjaśnione
— powtórzył wicepremier.
Minister cyfryzacji o odmowie ekstradycji Samera A.
W Częstochowie Gawkowski odniósł się również do pytania o brak zgody Zjednoczonych Emiratów Arabskich na ekstradycję Samera A. (b. członka zarządu spółki OTS Switzerland GmbH z Grupy Orlen, podejrzanego o wyrządzenie szkody tej spółce i Orlenowi na ok. 370 mln dolarów, czyli ok. 1,5 mld zł, poprzez zawarcie niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej) oraz kwestię ew. odpowiedzialności b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka.
Wszyscy winni różnego rodzaju przekrętów, które wyciągały miliardy złotych z firm prywatnych, z firm państwowych, z administracji, powinni być w Polsce sądzeni i nie powinno być żadnych świętych krów, którzy będą mieli jakieś immunitety albo będą uciekali za granicę, albo nie będą tutaj ściągani w ramach ekstradycji
— ocenił
Dla mnie dziwną sytuacją jest, że przy mocnych dowodach wskazujących na to, że doszło do miliardowych przekrętów w spółce-córce Orlenu, nie ma dzisiaj zgody na to, żeby osoby, które te pieniądze wyłudzały (…), kradły de facto ze wspólnego naszego państwowego budżetu (…) nie ponosiły odpowiedzialności. Myślę, że państwo polskie nieustannie, ale i do skutku będzie walczyło, żeby takie postaci się w Polsce pojawiały, były tu sądzone i miały stawiane zarzuty
— powiedział.
Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował dziś o piśmie, w którym władze sądowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich „po przeanalizowaniu wniosku ekstradycyjnego obywatela polskiego Samera A., stwierdziły, że wniosek ekstradycyjny nie spełnił warunków, w związku z czym właściwy organ uchylił ograniczenia nałożone wcześniej na tę osobę”. Dodał, że dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej zwrócił się do właściwych organów ZEA z prośbą o wskazanie, jakich dodatkowych informacji lub uzupełnień do polskiego wniosku o ekstradycję Samera A. oczekują.
