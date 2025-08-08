Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego o wyrażenie zgody na odwołanie wszystkich zastępców prokuratura generalnego, łącznie z Dariuszem Kornelukiem i Jackiem Bilewiczem? Taką informację na platformie X podał dziennikarz Cezary Gmyz. Ministerstwo sprawiedliwości zaprzeczyło tym doniesieniom, ale Gmyz swój wpis skasował.
Gmyz na platformie X napisał, że wniosek Żurka miał dotyczyć również innych prokuratorów.
Poza nimi wniosek dotyczy, Hernanda, Ostrowskiego, Marczak, Pozorskiego, Janeczka i Sieraka
— napisał Gmyz.
„To pułapka na Prezydenta Karola Nawrockiego”
Na jego wpis odpowiedział m.in. mec. Bartosz Lewandowski. Stwierdził on, że jest to „pułapka” zastawiona na prezydenta Karola Nawrockiego.
Do odwołania kierownictwa Prokuratury Krajowej konieczna jest pisemna zgoda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego
— podkreślił Lewandowski.
Wszyscy zastępcy Prokuratora Generalnego - poza Jackiem Bilewiczem - są powołani legalnie (prok. Jacek Bilewicz był powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara na wniosek Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, ale już na funkcję zastępcy na wniosek Dariusza Korneluka).
Prokuratorem Krajowym w świetle uchwały SN z 27.09.2024 r. I KZP 3/24 jest Dariusz Barski, a nie Dariusz Korneluk.
Tym samym wniosek o jego odwołanie (podobnie jak Jacka Bilewicza) Prezydent powinien pozostawić bez rozpoznania, a nie wydawać w jego przedmiocie opinię, legitymizując urząd.
Tym bardziej, że Pan Prezydent mówił o tym w Sejmie
— napisał mecenas.
Resort dementuje
Do wpisu Gmyza odniosło się ministerstwo sprawiedliwości. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślono, że prokurator generalny Żurek nie odwołał swoich zastępców.
Nie skierował też żadnego wniosku w tej sprawie do prezydenta czy premiera Donalda Tuska
— czytamy.
W związku z dementi ministerstwa sprawiedliwości usunąłem wpis
— napisał Gmyz.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737209-pg-odwolal-swoich-zastepcow-ms-dementuje-informacje-gmyza
