Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapytany o to, czy b. szef podkomisji smoleńskiej będzie szukał schronienia na Węgrzech, podkreślił, że „prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż Antoni Macierewicz ucieknie przed ludźmi Tuska”.
Panie pośle, a czy Antoni Macierewicz będzie szukał schronienia na Węgrzech?
— zapytała Aleksandra Pawlicka w neo-TVP Info.
Musiałaby pani o to zapytać pana ministra Macierewicza
— wskazał Janusz Cieszyński.
„Prędzej mi tu kaktus wyrośnie”
Ale jest takie prawdopodobieństwo jako ten prześladowany politycznie?
— dopytywała dziennikarka neo-TVP Info.
Szanowna pani redaktor, w czasach, kiedy odwaga naprawdę nie była tania, pan minister Antoni Macierewicz był bohaterem walki o polską wolność. Stawił czoła komunistom. I prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż Antoni Macierewicz ucieknie przed ludźmi Tuska
— podkreślił były minister cyfryzacji.
