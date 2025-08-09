WIDEO

Janusz Cieszyński w mocnych słowach! "Prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż Antoni Macierewicz ucieknie przed ludźmi Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
Janusz Cieszyński / autor: Fratria/X

Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapytany o to, czy b. szef podkomisji smoleńskiej będzie szukał schronienia na Węgrzech, podkreślił, że „prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż Antoni Macierewicz ucieknie przed ludźmi Tuska”.

Panie pośle, a czy Antoni Macierewicz będzie szukał schronienia na Węgrzech?

— zapytała Aleksandra Pawlicka w neo-TVP Info.

Musiałaby pani o to zapytać pana ministra Macierewicza

— wskazał Janusz Cieszyński.

Prędzej mi tu kaktus wyrośnie”

Ale jest takie prawdopodobieństwo jako ten prześladowany politycznie?

— dopytywała dziennikarka neo-TVP Info.

Szanowna pani redaktor, w czasach, kiedy odwaga naprawdę nie była tania, pan minister Antoni Macierewicz był bohaterem walki o polską wolność. Stawił czoła komunistom. I prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż Antoni Macierewicz ucieknie przed ludźmi Tuska

— podkreślił były minister cyfryzacji.

nt/neo-TVP Info

