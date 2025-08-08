Olbrzymi skandal wokół przyznawania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy wywołał falę krytyki. Roman Giertych nie szczędzi słów pod adresem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. „Myślę, że odbudowanie zaufania premiera i wyborców do pani minister może być kolejnym problemem partii Szymona Hołowni” - napisał na X. Czy to próba zarzucania odpowiedzialności przez środowisko Koalicji Obywatelskiej?
Giertych obarcza Pełczyńską-Nałęcz
Wybuchł olbrzymi skandal z przyznaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Co chwilę ujawniane są kolejne absurdalne projekty, które otrzymały pokaźne fundusze. Należy zaznaczyć, że KPO to w dużej mierze pożyczki, które spłacić będą musieli Polacy.
Roman Giertych postanowił zaatakować przy okazji Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z Polski 2050. Polityk partii Hołowni jest ministrem funduszy i polityki regionalnej. Jej resort jest odpowiedzialny za KPO.
Błyskawiczna reakcja premiera na błędy w resorcie pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Myślę, że odbudowanie zaufania premiera i wyborców do pani minister może być kolejnym problemem partii Szymona Hołowni
— napisał.
Reakcja Tuska
Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.
Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie z panią minister Pęłczyńską-Nałęcz odpowiedzialną za realizację KPO i dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach, czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności, czy głupio rozdawanych środkach, ministerstwo pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz wiedziało od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową
— powiedział.
Dodał również:
Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał, aby jak najszybciej ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki. Tam gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków, tam gdzie one zostały nadużyte. Zero tolerancji dla tego typu praktyk, jeżeli potwierdzą się te informacje o, może nie źle wydanych, bo każdemu te pieniądze się przydają, i jeśli te wnioski były nieuzasadnione, a eksperci zdecydowali o przyznaniu tych środków, to jeśli one są niemądrze, czy głupio wydane, to będą weryfikowane i sam tego przypilnuję
Sprawa nabiera rozpędu. Nie można nie odnieść wrażenia, że jest to na rękę Donaldowi Tuskowi, który dzięki temu może odegrać się za działania Szymona Hołowni ws. odmowy przeprowadzenia zamachu stanu - nie zgodził się na przełożenie zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.
