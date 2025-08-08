„Polacy nie wiedzą, że istotą KPO jest bardzo drogi kredyt, za który przyjdzie nam płacić. Ale Polacy powinni wiedzieć również i to, że uleganie szantażowi zawsze źle się kończy. W historii można podać wiele przykładów, że źle się to dla Polski kończyło. Dlatego jesteśmy konsekwentni i głosowaliśmy dzisiaj przeciwko propozycjom dyktowanym w Brukseli w obszarze Sądu Najwyższego” – ostrzegał 13 stycznia 2023 roku Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy, zamiast na innowacje, wykorzystywali pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.
Polacy nie wiedzą, że istotą KPO jest bardzo drogi kredyt, za który przyjdzie nam płacić. Ale Polacy powinni wiedzieć również i to, że uleganie szantażowi zawsze źle się kończy. W historii można podać wiele przykładów, że źle się to dla Polski kończyło. Dlatego jesteśmy konsekwentni i głosowaliśmy dzisiaj przeciwko propozycjom dyktowanym w Brukseli w obszarze Sądu Najwyższego
— ostrzegał 13 stycznia 2023 roku Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
