„Miały być pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe, a nie ma na nic! Brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach” - napisał na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nawiązując do afery związanej ze skandalicznym wydatkowaniem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
W końcu ujawniono na co poszły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Środki były przez lata blokowane przez UE, duży wkład w tym mieli politycy obecnej władzy, którzy rozgrywali tym tematem kampanię wyborczą w 2023 roku. Okazuje się, że pożyczki, które będziemy musieli wszyscy spłacić poszły w dużej mierze mało istotne rzecz, jak gastronomia czy jachty…
„Wielka część Polaków przejrzała na oczy”
Do afery, która wybuchła, odniósł się prezes Jarosław Kaczyński.
Zrujnowali finanse państwa, nie potrafią zapewnić wpływów do budżetu, a teraz zobaczcie, co robią z pieniędzmi z KPO, które miały być przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki. Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne. Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele
— napisał prezes PiS.
Miały być pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe, a nie ma na nic! Brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach. Wielka część Polaków przejrzała na oczy. Mam nadzieję, że także inni zrozumieją, czym jest ta władza
— czytamy.
