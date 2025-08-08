Na antenie neo-TVP prof. Witold Orłowski skomentował kontrowersje wokół wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, określając niektóre opinie jako - uwaga! - „ekonomiczny analfabetyzm”. Jego słowa wywołały falę komentarzy i debatę w mediach społecznościowych!
Co powiedział ekonomista?
Wybuchł potężny skandal po publikacjach nt. wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Część pieniędzy, które miały posłużyć finansowaniu ważnych projektów, zostało przyznane na lokale gastronomiczne, solaria, ekspresy do kawy czy jachty. Przez polski Internet przetacza się prawdziwa burza. Polacy są wściekli, zwłaszcza, że KPO to w dużej mierze pożyczki, na które składa się cały naród. Dochodzi nawet do takich skandali, gdzie znajdują się środki na rzeczy mało istotne, a zabrakło na szpitale, w tym onkologię…
Na antenie neo-TVP temat został poruszony przez prof. Witolda Orłowskiego.
Minister Motyka nie do końca powiedział, co powinien powiedzieć w tej sprawie. Oczywiście, że każdy taki wniosek musi być i jest sprawdzany. Jest sprawa jakości projektu i kontroli czy pieniądze są dobrze wydawane. Pierwsza rzecz to ekonomiczny analfabetyzm, mówienie, że jak hotel kupuje jachty, to po to, żeby zapewnić luksusy, dla właścicieli. To jest tak samo jak linie lotnicze kupują samoloty to pewnie po to, żeby prezes sobie nimi latał na wakacje. Mieliśmy w Polsce prezesa, o tym też się mówi, który sobie robił zęby z firmowych pieniędzy. Ale generalnie odpowiedź jest taka. Trzeba spojrzeć w sam projekt. Oczywiście, jeśli hotel, który ma te pieniądze na zwiększenie odporności, czyli na przykład na to, żeby hotel, jeśli jest, żeby nie był uzależniony tak bardzo od tego czy jest pogoda na plaży czy nie. Na przykład, żeby oferować inne atrakcje. Jeśli w ramach tego jest na przykład pożyczanie jachtów to dlaczego nie? Jak powtarzam, tylko ekonomiczny analfabeta uważa, że kupienie jachtu przez firmę to jest po to, żeby samemu sobie jeździć. A kupienie maszyny do lodów pewnie po to, żeby właściciel firmy sobie codziennie 100 kg lodów. Natomiast myślę, i w Polsce od lat to był problem z jakością tych wniosków
— powiedział.
Słowa profesora wywołały dyskusję
Sprawa jest szeroko komentowana na platformie X.
Jesteśmy analfabetami. To o nas. Rozumiecie?
— skomentował europoseł PiS Dominik Tarczyński.
Bezczelni są i zuchwali
— stwierdził europoseł Michał Dworczyk.
„Jak analfabeta spojrzy na zakup jachtu to jest przekonany, że oznacza kupienie sobie luksusu”. TVP pluje na zwykłych ludzi i broni za wszelką cenę ten rząd? No popatrz, popatrz. Ale to wszystko się sypie
— napisał internauta Jan Molski.
Jestem w szoku. TVP grzeje przewał środków z KPO. Przegrają wybory w 2027 to już prawie pewne na 85%
— przewiduje profil Koneser Unii Europejskiej.
xyz/X
