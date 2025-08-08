„Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie z panią minister Pęłczyńską-Nałęcz odpowiedzialną za realizację KPO. (…) Przeprowadzana jest kontrola w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową. Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają” - powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk, pytany o aferę związaną ze skandalicznym wydawaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy.
W końcu ujawniono na co poszły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Środki były przez lata blokowane przez UE, duży wkład w tym mieli politycy obecnej władzy, którzy rozgrywali tym tematem kampanię wyborczą w 2023 roku. Okazuje się, że pożyczki, które będziemy musieli wszyscy spłacić poszły w dużej mierze mało istotne rzecz, jak gastronomia czy jachty… O aferę, która wybuchła, pytany był na konferencji prasowej w Łebie premier Donald Tusk. Premier podkreślił, że „nie jest autorem tego projektu, ale rozumie intencje jakie przyświecały Unii Europejskiej i poprzednikom, kiedy te programy projektowano”.
Jakiś ułamek z KPO miał pójść, i to była decyzja związana jeszcze z pandemią, (…) na refundację strat jakie poniosła branża hotelarsko-restauracyjno-cateringowa. Nie jestem autorem tego projektu, ale rozumiem intencje jakie przyświecały Unii Europejskiej i naszym poprzednikom, kiedy te programy projektowano
— powiedział.
Premier poinformował, że rozmawiał już z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która jest odpowiedzialna za KPO.
Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie z panią minister Pęłczyńską-Nałęcz odpowiedzialną za realizację KPO i dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach, czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności, czy głupio rozdawanych środkach, ministerstwo pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz wiedziało od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową
— powiedział.
Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał, aby jak najszybciej ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki. Tam gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków, tam gdzie one zostały nadużyte. Zero tolerancji dla tego typu praktyk, jeżeli potwierdzą się te informacje o, może nie źle wydanych, bo każdemu te pieniądze się przydają, i jeśli te wnioski były nieuzasadnione, a eksperci zdecydowali o przyznaniu tych środków, to jeśli one są niemądrze, czy głupio wydane, to będą weryfikowane i sam tego przypilnuję
— zapewnił Tusk.
Cóż, chyba nieco za późno padły te deklaracje Tuska. Jachty zostały już kupione… Czy minister Pełczyńska-Nałęcz zostanie zdymisjonowana?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737196-afera-kpo-tusk-rozmawial-z-pelczynska-nalecz
