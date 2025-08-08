„Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to Karol Nawrocki musi być uważny, bo oni są bardzo sprytni. Najgorsza polityka międzynarodowa to jest polityka z Europy Zachodniej. Tam jest siedziba imperializmu. Chyba wiecie, jak położyli Afrykę. I to samo chcieli zrobić w Polsce. Dlatego to szybko podchwyciłem, że muszę wspierać moich Polaków, żeby nie dali się nabrać” - powiedział portalowi Goniec.pl Afrykańczyk, uczestniczący w zgromadzeniu z okazji zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.
Afrykańczyk zapytany, czy głosował na Karola Nawrockiego, wskazał, że głosował.
Zdobyłem dla niego bardzo dużo głosów poprzez rozdawanie gazet programowych na ulicy. Powiesiłem też plakaty na balkonie i na aucie. Wspierałem ludzi, którzy go wspierają. Musiałem również wytrzymać i odeprzeć krytykę
— mówił.
Wyjaśnił też, jak to się stało, że znalazł się w Polsce.
Przyjechałem tu na studia, a teraz pracuję, mam swoją działalność i działam w Polsce
— wskazał.
„Nie dajcie się nabrać!”
Zaznaczył też, że Karol Nawrocki powinien trzymać się obietnic złożonych w czasie kampanii wyborczej.
Polski elektorat nie lubi kłamstwa. Tak jak tamci robią, to widać to wszystko. A poza tym niech będzie zdecydowany, bo elektorat lubi też mocnego lidera. Tak jak on pokazał. Niech będzie tak, jak powiedział podczas kampanii. To jest jego moc
— powiedział.
Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to Karol Nawrocki musi być uważny, bo oni są bardzo sprytni. Najgorsza polityka międzynarodowa to jest polityka z Europy Zachodniej. Tam jest siedziba imperializmu. Chyba wiecie, jak położyli Afrykę. I to samo chcieli zrobić w Polsce. Dlatego to szybko podchwyciłem, że muszę wspierać moich Polaków, żeby nie dali się nabrać
— podkreślił Afrykańczyk.
Normą jest konserwatyzm - normalne życie, kobieta, mężczyzna, niech trzyma się tego cały czas, to cała natura będzie po jego stronie. Nie można walczyć z naturą
— ocenił.
Polska kultura ma być, afrykańska kultura ma być. Nie ma takiego ujednolicenia, bo ja lubię, jak gdzieś jadę, zobaczyć miejscową i lokalną kulturę
— dodał Afrykańczyk.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent spełnił wyborczą obietnicę! Karol Nawrocki podpisał w Kaliszu dokument kierujący projekt ustawy dot. CPK do Sejmu RP
nt/Goniec.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737194-afrykanczyk-z-apelem-do-polakow-nie-dajcie-sie-nabrac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.