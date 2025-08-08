Tomasz Lis porównał orędzie prezydenta Karola Nawrockiego do wybuchu II wojny światowej. „De facto na oczach całej Polski wypowiedział wojnę” - powiedział dziennikarz. Takie porównanie jest nie tylko przesadzone, ale i nie na miejscu.
Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i został oficjalnie prezydentem RP. Wygłosił także orędzie do narodu, w którym poruszył wiele ważnych kwestii. W tym praworządność, edukację, politykę zagraniczną czy obronność. Przemówienie głowy państwa spotkało się z dużym entuzjazmem i było szeroko komentowane. Pojawiły się również głosy krytyczne, wśród nich nie mogło zabraknąć Tomasza Lisa, który konsekwentnie i z uporem maniaka atakuje prezydenta Nawrockiego i całą prawicę.
W swoim kanale na YouTube postanowił porównać orędzie prezydenta do… wybuchu II wojny światowej.
Słuchając wystąpienia tak zwanego orędzia pana Nawrockiego w Sejmie, przypomniał mi się komunikat Polskiego Radia z 1 września 39 roku. W drugim zdaniu padły tego komunikatu słynne słowa: „A więc wojna”. A dalej było wezwanie obywateli. Teraz w tym dramatycznym momencie dla kraju wszyscy stali się obrońcami ojczyzny. Ja Oczywiście momentów historycznych nie porównuję, bo to jest nieporównywalne. Porównanie byłoby głupie, pozbawione sensu. Inne konteksty, inni ludzie. Wojny nie mamy. Ale przypomniał mi się ten komunikat, a więc wojna, ponieważ pan Karol Nawrocki wygłaszając orędzie w Sejmie de facto na oczach całej Polski wypowiedział wojnę
— powiedział.
xyz/X
