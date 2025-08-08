Kontrowersje wokół wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy wywołały burzę w sieci. „KPO- Kasa Platformy Obywatelskiej” - skomentował Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. „KPO - tu jest jakby luksusowo” - ironizuje Paulina Matysiak, poseł Razem.
Jachty, solaria, kebaby, dostawa i montaż mebli do garderoby czy enigmatyczne „podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez”, a nawet… imię i nazwisko w rubryce „nazwa przedsięwzięcia”. Temat wydatkowania środków z KPO wzbudził kontrowersje. Nie milkną komentarze w mediach społecznościowych, głównie ze strony polityków opozycji (zarówno tej konserwatywnej, jak i lewicowej). Publikujemy najciekawsze opinie.
„Ordynarna, systemowa polityczna korupcja”
KPO = Kasa Platformy Obywatelskiej
— napisał przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.
Miliardy z KPO koalicja 13 grudnia przeznaczyła na jachty dla deweloperów, biznesowe domki na wodzie, luksusowe meble w apartamentach do wynajęcia, solaria dla pizzerii i dywersyfikację dla kebabu, żeby zajmował się sportem. To jest nieprawdopodobny skandal, co ci ludzie robią z naszym krajem. Trwonienie publicznych środków na niespotykaną skalę - kto na tym zyskuje? Bo kto traci, to już wiemy - unijne pożyczki spłacać będą wszyscy Polacy!
— napisał poseł Jacek Sasin.
Środki KPO miały być przeznaczone na zbudowanie odporności na wypadek podobnych zdarzeń jak Covid np. uruchomienie sprzedaży internetowej, wybudowanie poczekalni, w której klienci mają komfort bez nadmiernego, wzajemnego kontaktu itp. A oni przekazali to na jachty i sauny dla znajomych! Już rozumiem dlaczego te środki blokowali
— skomentował Waldemar Buda, europoseł i były minister rozwoju i technologii.
Płyną miliony z KPO… na jachty, solaria w pizzeriach i mobilne ekspresy do kawy
— napisał były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Poruszający wpis zamieścił Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości - przypomnijmy: korzystający z azylu politycznego na Węgrzech, a w Polsce ścigany przez bodnarowską prokuraturę za to, że wykonywał swoje obowiązki w ramach nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości.
Nielegalna prokuratura, działająca na polityczne zlecenie szajki Tuska, ściga mnie za to, że z Funduszu Sprawiedliwości – z pieniędzy odebranych przestępcom, pijanym kierowcom i recydywistom‼️ – finansowałem wozy strażackie i pomagałem ofiarom przemocy, molestowania, tragedii rodzinnych. A tymczasem rząd Tuska lekką ręką rozdaje miliardy z KPO – głównie pożyczek, które będą spłacać przyszłe pokolenia Polaków‼️ – na jachty, solaria, strefy relaksu, a pieniądze trafiają do dobrze ustawionych beneficjentów. To jest właśnie kupowanie sobie politycznej przychylności. Ordynarna, systemowa polityczna korupcja w wykonaniu koalicji 13 grudnia. Państwo zawłaszczone przez politycznych złodziei i zdrajców będzie rozliczone. Co do złotówki
— napisał.
Czyli ten cały KPO o który toczyła boje obecna władza, miał być na jachty i sauny? To teraz rozumiem dlaczego rozdzierali szaty. „Luksusowa” władza - daleko od ludzi.
— ocenił poseł Michał Wójcik.
Jest pierwszy komentarz D. Tuska po przejrzeniu projektów i beneficjentów
— napisał europoseł Michał Dworczyk, dołączając wczorajsze wideo premiera Tuska, na którym szef rządu oblewa się wodą.
Stawia na nogi bardziej niż poranna kawa 👇
— napisał Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu.
Wstaję, wchodzę na internet, a tu ani widu, ani słychu opowieści Katarzyny Pełczynskiej-Nałęcz o sukcesach KPO. Czyżby w ramach gospodarskiej wizyty jakiś seans w spa? 😂😂😂
— ironizował Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji.
W normalnym państwie już dziś premier rządu składałby dymisję! To użytkownicy X doprowadzili do ujawnienia ohydnego procederu związanego z KPO. Czas na ruch „niezależnej” prokuratury!
— skomentowała poseł Olga Semeniuk-Patkowska.
Ok. Czyli jak PiS kupuje wozy strażackie, pompy i sprzęt dla OSP to jest złodziejstwo, kryminał, a do druhów-strażaków wchodzi ABW, ale jak Tusk rozdaje KPO swoim kolegom na jachty, internetowe kursy gry w brydża i chwilówki to jest nowoczesność i Europa
— ironizował Michał Moskal, parlamentarzysta PiS.
Blokowali KPO żeby nie budować CPK, dróg, sieci energetycznych, wspierać rozwój onkologii…szukali wałów na liście 19 szpitali w tym większość klinicznych na takie przedsięwzięcia jak poniżej (to była afera PIS bo KPO miało iść na takie inwestycje)… teraz dowiadujemy się że rozdają na jachty , imprezy plenerowe, na produkcję lodów rzemieślniczych, na zakup mikrofali, na budowę namiotu itd lista na stronie ministerstwa…po pół bańki restauratorom ….Co te barny i złodzieje robią z naszą umiłowaną Ojczyzną to się w głowie nie mieści!
— oceniła Anna Kwiecień, poseł PiS.
Te szpitale onkologiczne nie dostały kasy z KPO. Nie starczyło dla nich. Pieniądze poszły na jachty, solaria i ekspresy. Program Jacht+ im. Donalda Tuska
— podkreśla Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.
Okazuje się, że pieniądze z KPO idą na jachty, sauny, solaria w pizzerii, czy ekspresy do kawy, zamiast na poważne inwestycje❗A nie mówiliśmy? Jako Konfederacja głosowaliśmy przeciwko i ostrzegaliśmy, że będzie to wielkie przepalanie kasy! Z takim samym mechanizmem mamy do czynienia przy okazji unijnego programu ReArm Europe. Militarny eurodług będzie narzędziem nacisku na państwa, tak jak KPO.
— pisze Ewa Zajączkowska, europoseł Konfederacji.
1.2 miliarda złotych wydane z KPO na głupoty, luksusy i zachcianki to dopiero połowa problemu. Rzecz dotyczy zaledwie ~1600 projektów. Zaledwie, bo w Polsce mamy przecież kilka milionów działalności gospodarczych. Jednak strona rządowa gdzie można było poczytać te rewelacje padła albo… została celowo wyłączona. Dlaczego? Bo teraz w całej Polsce ludzie na wyścigi zaczną czytać na co i ile kasy wziął lokalny przedsiębiorca i szlag ich będzie trafiał. Afera KPO ma ogromny potencjał wzbudzania masowej, oddolnej złości w całym kraju. Również wśród przedsiębiorców, których olbrzymią większość żadnej dotacji nie wzięła. Rząd tą mapą wykrzyczał w twarz „śmierć frajerom” znakomitej większości społeczeństwa
— podkreślił Robert Winnicki, były parlamentarzysta Konfederacji.
Wydatkowanie środków z KPO zbulwersowało jednak nie tylko prawą stronę polskiej sceny politycznej. Krytyczna jest bowiem także lewicowa opozycja.
Setki tysiecy złotych na jachty, sauny, maszyny do lodów, platformy do gry w brydża a nawet na wprowadzenie najmu krótkoterminowego - na to idą środki z KPO. To jawne rozkradanie pieniędzy publicznych, które mialy iść na innowacje. Szczególnie, że na fabrykę leków już nie wystarczyło. Przeciez to jest taki skandal, ze głowa mała
— oceniła Marcelina Zawisza z partii Razem.
KPO - tu jest jakby luksusowo 😉 Jak informuje rządowa strona: “KPO to wsparcie, które możesz zobaczyć, kiedy pijesz kawę w kawiarni, czy odpoczywasz w hotelowym lobby”. Kasa idzie na jachty, odżywcze piwo, sauny, usługi cateringu, strefy SPA. Dzień dobry Polsko!
— napisała Paulina Matysiak, również z Razem.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737191-kasa-platformy-obywatelskiej-w-sieci-wrze-ws-kpo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.