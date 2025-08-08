„Uprzedzaliśmy, że znajdą się ludzie, organizacje czy przedsiębiorstwa, które będą próbowały wykorzystać różnego rodzaju kruczki w dostępie do tych pieniędzy. I jak widać, będą przeżerały te pieniądze na sprawy bynajmniej niezwiązane z odbudową po pandemii Covid-19” - tak europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik w „Graffiti” na antenie Polsat News skomentowała fakt, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są przeznaczane m.in. na ekspresy do kawy, naukę gry w brydża czy jachty.
Wczoraj wieczorem wybuchła w internecie burza wokół danych, które pokazały, jak branża hotelarska i gastronomiczna korzysta z pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Tam jest każdy kolejny projekt wyszczególniony, ile pieniędzy i na co. I ta niekończąca się wyliczanka nowatorskich projektów ma też takie dość zaskakujące punkty, jak zakup ekspresów do kawy, jak platforma e-learningowa do nauki gry w brydża, jak techniki do serwowania deserów, jak solarium w pizzerii. Marcelina Zawiesza z partii Razem, która jest z drugiej strony politycznego sportu, napisała, że miała być fabryka leków, produkcja inwestycji na dużą skalę substancji czynnych, a mamy solaria i jachty i brydża. Czy to jest skandal, czy to tylko tak jest czasami, że w takich projektach muszą znaleźć się takie kwiatki?
— zapytał Marcin Fijołek.
A nie mówiliśmy? Od samego początku uprzedzaliśmy w Konfederacji, z czym będzie wiązało się powstanie tego całego funduszu Krajowego Planu Odbudowy. Uprzedzaliśmy, że po pierwsze będzie to narzędzie politycznego szantażu, jeżeli w Polsce będzie odpowiednia władza i będą spełnione odpowiednie kamienie milowe, odpowiednie warunki, to te środki z Krajowego Planu Odbudowy do Polski trafią. A poza tym też uprzedzaliśmy, że znajdą się ludzie, organizacje czy przedsiębiorstwa, które będą próbowały wykorzystać różnego rodzaju kruczki w dostępie do tych pieniędzy. I jak widać, będą przeżerały te pieniądze na sprawy bynajmniej niezwiązane z odbudową po pandemii Covid-19
— wskazała Ewa Zajączkowska-Hernik.
Tylko czy to wina - tych ludzi, którzy złożyli te wnioski o solarium czy o wynajem jachtów?
— dopytywał redaktor.
„Ludzie wykorzystują okazję”
Ludzie wykorzystują okazję. Jeżeli widzą jakiś kruczek prawny, który mogą wykorzystać i pozyskać jakieś środki w sposób legalny, to po prostu to robią. To jest kwestia właśnie tych przepisów, które to umożliwiają
— wyjaśniła europoseł Konfederacji.
To do kogo mieć pretensje, bo jestem przekonany, widzę to też w reakcjach w internecie, że ludzie są zaskoczeni i oburzeni tym, że miały być inwestycje, pięknie to wyglądało, jeśli chodzi o transformację energetyczną, o nowe inwestycje też drogowe, o szpitale. To pewnie wszystko też się dzieje. To też nie jest tak, że wszystkie pieniądze poszły na jachty. Ale kto jest winny temu, że takie kwiatki się w tym nie znalazły
— zapytał Marcin Fijołek.
Ci, którzy negocjowali warunki przystąpienia do Krajowego Planu Odbudowy. Dokładnie to samo mamy z funduszem covidowym. Niech pan sobie wyobrazi, że po pandemii jesteśmy już kilka lat, a fundusz covidowy dalej funkcjonuje. Jest to fundusz, który również nie jest pożytkowany na różnego rodzaju działania mające na celu odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19, tylko po prostu jest politycznym narzędziem do wspierania na przykład tych samorządowców, którzy są po linii władzy. Takie fundusze powinny być eliminowane, ponieważ generują bardzo duże problemy. Zadłużenie. My za chwilę będziemy musieli te pieniądze spłacać zarówno z funduszu covidowego tak jak i z Krajowego Planu odbudowy. To nie są wydatki, które są niezbędne dla odbudowy gospodarki
— mówiła Ewa Zajączkowska-Hernik.
Czyli ci wszyscy, którzy myśleli, że to pójdzie na ochronę zdrowia, na budowę dobrych inwestycji, elektrowni, na badania i rozwój, to co byliśmy naiwniakami?
— dopytywał dziennikarz.
Radzę słuchać tego, co mówi Konfederacja i więcej nam ufać, ponieważ po raz kolejny mieliśmy rację, nie myliliśmy się i uprzedzaliśmy przed szkodą
— dodała europoseł Konfederacji.
