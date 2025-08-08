„Mój oddział nie dostał kasy z KPO na fotele do chemioterapii, pompy do leków i USG… a czytam, że poszło 500 tys. na lody albo jacht – SZLAG MNIE JASNY TRAFIŁ” - grzmi lekarz Jakub Kosikowski. W czasie, gdy chorzy walczą o życie, pieniądze płyną na kładki, łódki i gadżety. Nie tak miało wyglądać KPO, które tak reklamował obóz polityczny Donalda Tuska.
Skandal z KPO
W końcu ujawniono na co poszły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Środki były przez lata blokowane przez UE, duży wkład w tym mieli politycy obecnej władzy, którzy rozgrywali tym tematem kampanię wyborczą w 2023 roku. Okazuje się, że pożyczki, które będziemy musieli wszyscy spłacić poszły w dużej mierze mało istotne rzecz, jak gastronomia czy jachty…
Mój oddział nie dostał kasy z KPO na fotele do chemioterapii, pompy do leków i usg. A naprawdę są nam potrzebne (a szpital ma ponad 200mln długu). Jak czytam, że poszło 500k na lody, albo jacht w ramach dywersyfikacji to przepraszam, ale SZLAG MNIE JASNY TRAFIŁ. **** z pacjentami
— skomentował lekarz Jakub Kosikowski.
Słynna kładka Trzaskowskiego również otrzymała wsparcie…
Warszawa wzięła kasę na swoją kładkę nas Wisłą pół roku po jej otwarciu
— napisał blogger Paweł Rybicki.
Polacy bardzo czekali na pieniądze z KPO…
Kryzys z pieniędzmi z KPO może być nawet ważniejszy niż ten z granicą. Odblokowanie pieniędzy z KPO było w naszym badaniu exit poll w 2023 najważniejszą sprawą do zrobienia dla nowego rządu. Nie taki obraz KPO mieli jednak Polacy w głowie
— przypomniał prezes OGB Łukasz Pawłowski.
