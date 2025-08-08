„Premier Donald Tusk jeszcze długo nie dojdzie do siebie i ten stan będzie się pogarszał. Pan prezydent Karol Nawrocki przystąpił do ofensywy, czyli spełniania swoich postulatów (…). Premier kiedyś ogłaszał 100 konkretów, skończyło się na niczym, a pan doktor Karol Nawrocki mówił o 21 i natychmiast na drugi dzień przedstawił już pierwszy i podpisał konkretny projekt” - mówił w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Gosek. „Głośno się mówi i dzisiaj nawet o poranku słyszałem w sejmowej restauracji, jedząc śniadanie, o tym, że ‘Donalda Tuska trzeba zmienić’ i - nie chcę tego ujawniać - ale dość prominentni politycy Platformy Obywatelskiej” - ujawnił polityk
Tusk będzie szedł na zwarcie
Parlamentarzysta PiS podkreślał w „Porannej Rozmowie”, że tych projektów prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie więcej!…
