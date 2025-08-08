„Przed nami dwa krytyczne lata walki o przyszłość” - grzmi Dorota Wysocka-Schnepf w neo-TVP, udając politycznego wodza. Słowa „arcykapłanki propagandy” wywołały lawinę kpin i memów. „W TVP ogłosili stan wojenny. Myślałem, że są już na dnie, ale spadli niżej” - podsumował europoseł PiS Waldemar Buda, a Internet zgodnie uznał, że publiczna propaganda wciąż wierzy, że ktoś to kupuje.
Medialna nagonka neo-TVP na prezydenta Nawrockiego
Telewizja Polska w likwidacji mocno przyczyniła się do zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Przez wiele miesięcy dziennikarze stacji i zaproszeni goście starali się zdyskredytować obecną głowę państwa. Przy okazji pokazywali Rafała Trzaskowskiego, jako tego, który jest odpowiednim kandydatem do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Szczególną rolę w medialnym ataku sprawowała Dorota Wysocka-Schnepf, która została w pewnym momencie okrzyknięta arcykapłanką propagandy. Działania jej oraz redakcyjnych kolegów dały odwrotny efekt. Polacy nie „kupili” ich retoryki o Karolu Nawrockim i zdecydowali, że to właśnie były prezes IPN objął urząd prezydenta RP.
Najwyraźniej w neo-TVP nie wyciągnięto żadnych wniosków. Po wyborach i zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego nie zmieniono retoryki. Co więcej, zdaje się, że jest ona jeszcze bardziej podkręcona. Wysocka-Schnepf postanowiła, że nie zejdzie z obranej ścieżki i wygłosiła na antenie neo-TVP Info następujące słowa:
Prezydentem Polski jest Karol Nawrocki. Przed nami dwa krytyczne lata walki o przyszłość naszego kraju.
Lawina komentarzy po słowach Wysockiej-Schnepf
Komentatorzy życia politycznego w szoku. Na portalu X pojawiło się lawina komentarzy.
Funkcjonariusze wysłani na front, w TVP iście wojenna retoryka. Czysta woda
— napisał jachcy.
W TVP ogłosili stan wojenny. Myślałem, że są już na dnie ale spadli niżej
— skomentował europoseł PiS Waldemar Buda.
Arcykapłanka propagandy na pełnej kurtyzanie!
— stwierdził dziennikarz Telewizji wPolsce24 Jacek Łęski.
Hahahahaha O MATKO XD. Ależ pożar w TVP XDDDDDDD
— dworował Jan Molski.
Pani Dorota na wojnie. Chowajcie się
— napisał Krzysztof Stanowski.
Misja publiczna i jak to tam dalej szło? Obiektywizm?
— skomentował redaktor zarządzający wprost.pl Bartosz Michalski.
Uwielbiam zapach napalmu o poranku
— ujawnił Andrzej Hrechorowicz.
Pani Dorota Wysocka-Schnepf, czy Pani pracuje w Telewizji Publicznej, czy prowadzi tiktoka Koalicji Obywatelskiej?
— zastanawia się poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.
TVP Info do likwidacji - ile razy jeszcze mam powtórzyć?
— pyta Jakub Bilski.
Ciekawe, czy do Schnepfowej dotarło, że dołożyła nie cegiełkę, ale wóz cegieł pod zwycięstwo Karola Nawrockiego:)
— zastanawia się Krzysztof Kloc.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Totalna kompromitacja! Tak neo-TVP „wywiązała się” ze swojej misji. Powtórki seriali zamiast zaprzysiężenia i przaśne komentarze
— Dobrosz-Oracz z TVP Info niewpuszczona do Sejmu. Awantura przed głównym wejściem. Mogło chodzić o nagranie wypowiedzi Tuska
— Kolejna wpadka neo-TVP! Pomylili Karnowskich i przekręcili imiona. „Wzięliście tyle naszych pieniędzy i popełniacie takie dziecinne błędy”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737183-stan-wojenny-w-neo-tvp-wysocka-schnepf-znow-w-formie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.