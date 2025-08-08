Kandydat na prezydenta dr Karol Nawrocki wielokrotnie podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą będzie projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) w pełnej wersji razem z siecią około 2 tys. km nowych sieci kolejowych. I tak jak zapowiadał, tak zrobił, wczoraj w pierwszym dniu urzędowania na spotkaniu z mieszkańcami Kalisza, na tamtejszym rynku podpisał dokument kierujący projekt ustawy o CPK do Sejmu RP. Dzień wcześniej podczas swojego wystąpienia związanego ze złożeniem przysięgi prezydenckiej przed Zgromadzeniem Narodowym, przypomniał rządzącym, że ze składanych w kampanii wyborczej obietnic trzeba się wywiązywać i jeżeli tego się nie robi, to jest to po prostu oszustwo wyborcze, godzące w podstawy demokracji. A podpisanie właśnie na rynku w Kaliszu skierowania ustawy o CPK do Sejmu to z kolei wywiązanie się przez dr. Karola Nawrockiego z obietnicy, że jako prezydent będzie pilnował realizacji zrównoważonego rozwoju kraju, a przypomnijmy, że to miasto zostało pozbawione dostępu do kolei w realizowanej przez rząd Tuska okrojonej wersji CPK.
Projekt ustawy o CPK skierowany do Sejmu przez Prezydenta Nawrockiego, to w zasadzie projekt obywatelski, pod którym zaledwie w 3 miesiące stowarzyszenie „TakDlaCPK” zebrało ponad 200 tysięcy podpisów, niestety po krótkim okresie procedowania w Sejmie, został on odrzucony przez koalicyjną większość. Teraz składa go nowo wybrany prezydent RP, na którego głosowało prawie 10,4 mln wyborców i rządząca większość nie zaryzykuje chyba teraz odrzucenia tego projektu, bo spotka się to wręcz z „gniewem” wyborców. A co znaczy „gniew” wyborców zaledwie po 1,5 roku rządzenia, miał okazję przekonać się wicepremier Kosiniak-Kamysz na Placu Piłsudskiego podczas przejmowania zwierzchnictwa nad armią przez prezydenta Nawrockiego. Wystąpieniu Kosiniaka-Kamysza przez cały czas jego trwania, towarzyszyły, mówiąc najoględniej, odgłosy ogromnego niezadowolenia, dziesiątek tysięcy uczestników tej podniosłej uroczystości.
Przypomnijmy, że obywatelski projekt ustawy o CPK ustawy przewidywał nie tylko wybudowanie samego hubu lotniskowego w Baranowie pod Grodziskiem Mazowieckim, ale także blisko 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, które zresztą były zaplanowane we wcześniejszym projekcie rządowym. W ustawie znajduje się zobowiązanie rządu i wszystkich jego organów oraz samej spółki CPK do zrealizowania lotniska do końca 2030 roku, w podobnym terminie ma być zrealizowana inwestycja kolejowa na trasie Warszawa-Łódź, razem z węzłem CPK. Znajdują się w niej także zapisy dotyczące zapewnienia koniecznego finansowania tej inwestycji, spełniania przez kadrę zarządzającą i nadzorującą CPK wymogu profesjonalnego doświadczenia przy realizacji inwestycji wielkich rozmiarów, a także ustalenia z góry określonego składu Rady Nadzorczej wybieranej na stały okres trzech lat. W ustawie zawarto także dodatkowe zapisy dotyczące zakazu inwestycji na lotnisku Chopina, przeniesienia całego ruchu cywilnego z tego lotniska do CPK do czerwca 2031 roku oraz zakaz dofinansowywania przez władze publiczne linii lotniczych przez umowy marketingowe i inne tego typu mechanizmy.
Przypomnijmy także, że zaprezentowanej przez Tuska i ministra Laska koncepcji realizacji CPK, port ten nie ma już nie pełnić roli swoistego hubu przesiadkowego, nie ma w niej mowy o towarowym charakterze lotniska, oraz jego znaczeniu militarnym. Odrzucono także budowę szprych kolejowych zawartych w projekcie CPK, szybkiego koleje mają prowadzić tylko do dużych miast, wiele tych mniejszych, które by leżały na trasie wspomnianych szprych, zostało ostentacyjnie pominięte. Ba w nowej koncepcji CPK, kolejową białą plamą, stała się Polska Wschodnia, pominięto bowiem linie kolejowe do Rzeszowa czy Lublina, ale także wiele średnich miast w Polsce środkowej jak wspomniany wcześniej Kalisz.
Podpisując już w pierwszym dniu urzędowania skierowania do Sejmu projektu ustawy o CPK, prezydent Karol Nawrocki, nie tylko pokazał, jak powinno się traktować obietnice wyborcze, ale także, że zależy mu na realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju kraju. Już dzisiaj, prezentacja projektu ustawy o tzw. zerowym PIT dla rodzin wychowujących dwójkę i więcej dzieci jako ważnego elementu „Planu 21”, jaki prezentował w kampanii wyborczej dr Karol Nawrocki.
