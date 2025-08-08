W swoim pierwszym orędziu Karol Nawrocki przed Zgromadzeniem Narodowym ostro skrytykował politykę oświatową rządu prowadzoną przez minister Barbarę Nowacką – zauważa Tomasz Zieliński, poseł PiS, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Młodzieży.
W bardzo mocnych słowach, do których rząd Donalda Tuska musi się powoli przyzwyczajać, Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie „głosem tych Polaków, którzy chcą Polski normalnej – Polski przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą, z polską literaturą i z polskimi lekturami w polskiej szkole”.
Barbara Nowacka, która wsłuchiwała się w słowa orędzia nie wiedziała co ze sobą zrobić kiedy publicznie dostawała reprymendę od Głowy Państwa. Jako jaskółkę dobrych zmian dla szkoły i rodziny należy odebrać deklarację Prezydenta, iż zrobi wszystko aby polska szkoła zachowała narodową tożsamość, a polski uczeń czuł dumę z bycia Polakiem
— twierdzi Zieliński
Ważne, że Prezydent jest konsekwentny. Już podczas kampanii wyborczej i prezentowanego programu zwanego „Plan 21” znalazło się miejsce dla postulatu
Dobra polska szkoła, który zawarty jest w pakiecie „Normalne Państwo”. To tutaj wspomniano o dobrej edukacji, krytyce likwidacji prac domowych, szkole bez smartfonów oraz o wspieraniu rodziców i nauczycieli.
Niekorzystne zmiany
Niestety szereg niekorzystnych zmian zostało już wprowadzonych poprzez rozporządzenia Minister Edukacji (formalnie nie Narodowej).
Mówimy tutaj m.in. o okrojeniu podstawy programowej, zakazie oceniania uczniów, systemowej walce z nauczaniem religii, likwidacji przedmiotu historia i teraźniejszość czy też o seksualizacji dzieci i uczniów. Oczywiście Prezydent nie ma formalnego wpływu na rozporządzenia wydawane przez ministra, ale środowiska głośno sprzeciwiające się degradacji polskiej szkoły zyskały potężnego sojusznika. A pamiętajmy, że ta koalicja boi się ludzi i widzieliśmy wycofywane projekty prawne, które nie zyskiwały aprobaty społeczeństwa. Tak było z próbą wprowadzenia niewykwalifikowanych nauczycieli do przedszkoli, a ostatnio z likwidacją listy lektur w szkole podstawowej
— mówi Zieliński
Dlatego zaproszenie przez Prezydenta Karola Nawrockiego wszystkich Polek i Polaków do Narodowego Czytania będzie kolejnym ostrzeżeniem dla najgorzej ocenianej minister w rządzie Donalda Tuska, że proponowane przez nią zmiany są nieakceptowane, a sama Barbara Nowacka powinna jak najszybciej podać się do dymisji
– twierdzi.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737181-tylko-u-nas-zielinski-prezydent-bedzie-surowym-recenzentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.