Teraz premier bawi się w komika. Tusk w samolocie "przypadkowo" oblewa się wodą. Już powstała dosadna przeróbka!

Sprawdź Donald Tusk "przypadkowo" oblewa się wodą / autor: Instagram/X
Donald Tusk "przypadkowo" oblewa się wodą / autor: Instagram/X

Donald Tusk, chwaląc się inwestycjami w koleje, postanowił zabawić się w komika. Szef rządu pokazał na Instagramie nagranie z samolotu, gdzie widać, jak… oblał się wodą. W sieci powstała już mocna przeróbka, w której „wyjaśniono”, czyja to sprawka!

Tusk w samolocie oblał się wodą

Donald Tusk stara się ocieplać swój wizerunek i kierowanego przez siebie rządu, chwaląc się inwestycjami w polskie koleje. Z tej okazji nagrał też filmik w samolocie, opublikowany pierwotnie na Instagramie, ale udostępniony także na X przez rzecznika rządu Adama Szłapkę.

Słuchajcie, zawrotu głowy można dostać i nie od tej wysokości, tylko od tych liczb, jakie dzisiaj usłyszeliśmy. 180 mld zł inwestycji w polskie koleje, w program „Nasza kolej”

— opowiada w nagraniu szef rządu.

I w sumie wiecie, pociągiem jest i szybciej, i wygodniej, i bezpieczniej. I nie ma turbulencji…

— mówi Tusk, trzymając w ręku szklankę z wodą, a w efekcie niby przypadkowo się nią oblewa.

Wszystko przez prezydenta Nawrockiego?

Ale jak wiadomo, kreatywność internautów nie zna granic. W sieci szybko powstała przeróbka tego nagrania, które to „wyjaśnia”, że turbulencje podczas lotu Tuska i jego mokrą koszulę „spowodowało”… mocne przywitanie prezydenta Karola Nawrockiego z żołnierzami.

Ależ to jest dobre. Gratulacje dla twórcy 👏👏👏

— skomentował europoseł PiS, były szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak z humorem, to z humorem!

olnk/instagram/X

