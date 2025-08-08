Donald Tusk, chwaląc się inwestycjami w koleje, postanowił zabawić się w komika. Szef rządu pokazał na Instagramie nagranie z samolotu, gdzie widać, jak… oblał się wodą. W sieci powstała już mocna przeróbka, w której „wyjaśniono”, czyja to sprawka!
Tusk w samolocie oblał się wodą
Donald Tusk stara się ocieplać swój wizerunek i kierowanego przez siebie rządu, chwaląc się inwestycjami w polskie koleje. Z tej okazji nagrał też filmik w samolocie, opublikowany pierwotnie na Instagramie, ale udostępniony także na X przez rzecznika rządu Adama Szłapkę.
Słuchajcie, zawrotu głowy można dostać i nie od tej wysokości, tylko od tych liczb, jakie dzisiaj usłyszeliśmy. 180 mld zł inwestycji w polskie koleje, w program „Nasza kolej”
— opowiada w nagraniu szef rządu.
I w sumie wiecie, pociągiem jest i szybciej, i wygodniej, i bezpieczniej. I nie ma turbulencji…
— mówi Tusk, trzymając w ręku szklankę z wodą, a w efekcie niby przypadkowo się nią oblewa.
Wszystko przez prezydenta Nawrockiego?
Ale jak wiadomo, kreatywność internautów nie zna granic. W sieci szybko powstała przeróbka tego nagrania, które to „wyjaśnia”, że turbulencje podczas lotu Tuska i jego mokrą koszulę „spowodowało”… mocne przywitanie prezydenta Karola Nawrockiego z żołnierzami.
Ależ to jest dobre. Gratulacje dla twórcy 👏👏👏
— skomentował europoseł PiS, były szef KPRM Michał Dworczyk.
Jak z humorem, to z humorem!
olnk/instagram/X
