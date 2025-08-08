W sieci pojawiły się nagle screeny, które przedstawiają projekty zgłoszone po środki z KPO, w branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia). Wybuchła potężna burza! „Setki tysięcy złotych na jachty, sauny, maszyny do lodów, platformy do gry w brydża, a nawet na wprowadzenie najmu krótkoterminowego” - pisze poseł Marcelina Zawisza z Razem. „Stawia na nogi bardziej niż poranna kawa” - skomentował Daniel Obajtek, europoseł PiS. I jak zauważył senator PiS Marek Pęk, „na stronę informującą o podziale środków z KPO już się oczywiście nie da wejść”.
KPO płynie🔥 ➡️Jak walczyć z kryzysem, to tylko poprzez zakup nowoczesnych mobilnych ekspresów do kawy!😂
— pokazał znany użytkownik X jachcy.
Rozszerzenie działalności pizzerii poprzez usługę solarium xD
— dodał.
Nie no na litość boską, człowiek przegląda te oferty, które wygrały w konkursach KPO i się za głowę chwyta. Serio jacht? JACHT???
— podał także internauta Jan Molski.
Wyszło jak zawsze. Przedsięborcy z KPO kupują domy, łódki i inne wynalazki za setki tysięcy złotych. Z pieniędzy, które miały iść na inwestycje
— czytamy w kolejnym wpisie.
Stawia na nogi bardziej niż poranna kawa
— odniósł się do tego europoseł, były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Setki tysiecy złotych na jachty, sauny, maszyny do lodów, platformy do gry w brydża a nawet na wprowadzenie najmu krótkoterminowego - na to idą środki z KPO. To jawne rozkradanie pieniędzy publicznych, które mialy iść na innowacje. Szczególnie, że na fabrykę leków już nie wystarczyło. Przeciez to jest taki skandal, ze głowa mała
— nie kryje oburzenia Marcelina Zawisza z partii Razem.
No to chyba KPO pogrzebie Donalda. Tak po europejsku i z pompą: dowóz kebaba nowym elektrykiem
— skwitował Dariusz Lasocki, były członek PKW.
Jest pierwszy komentarz D. Tuska po przejrzeniu projektów i beneficjentów #KPO 🙃
— zażartował europoseł PiS Michał Dworczyk, pokazując instagramowe nagranie szefa rządu.
Wstaję, wchodzę na internet, a tu ani widu, ani słychu opowieści Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o sukcesach KPO. Czyżby w ramach gospodarskiej wizyty jakiś seans w spa? 😂😂😂
— drwił sobie także Janusz Cieszyński (PiS).
KPO - tu jest jakby luksusowo 😉 Jak informuje rządowa strona: “KPO to wsparcie, które możesz zobaczyć, kiedy pijesz kawę w kawiarni, czy odpoczywasz w hotelowym lobby”. Kasa idzie na jachty, odżywcze piwo, sauny, usługi cateringu, strefy SPA. Dzień dobry Polsko!
— skomentowała Paulina Matysiak (Razem).
Na stronę informującą o podziale środków z #kpo już się oczywiście nie da wejść…
— zauważył senator PiS Marek Pęk.
KPO miało być skokiem cywilizacyjnym, a wyszło na to, że kasa leci na „dywersyfikację działalności” i „uodpornienie na przyszłe kryzysy” cokolwiek to znaczy. Wygląda jak pic. 8 sierpnia? Nadciąga wielka burza w sieci
— odnotował Marcin Czapliński.
W tej całej aferze KPO nie chciałbym być w skórze osób odpowiedzialnych za organizację i wydatkowanie tych funduszy, które są przecież w większości pożyczkami, które Polska będzie musiała zwrócić. Sądzę, że nie tylko OLAF, ale też i polska, a także - co paradoksalne - Europejska Prokuratura będzie miała co robić. To, że Polacy są narodem przedsiębiorczym i zwietrzą interes nawet w trudnych warunkach, wiadomo nie od dzisiaj. Sęk w tym, że to organizator wydatkowania funduszy ma obowiązek takiego zabezpieczenia proceduralnego i merytorycznego wypłat, aby trafiały one zgodnie z przeznaczeniem. I dodatkowo - mnie osobiście bawi „euro-język” widoczny także w przepisach prawa UE. „Dywersyfikacja biznesowa”, „innowacyjność europejska”, „konkurencyjność europejska”. Im bardziej niezrozumiany tytuł - tym większy wał 🙂
— zabrał głos również mec. Bartosz Lewandowski.
Państwo, które ma pieniądze na kupowanie przedsiębiorcom jachtów i wyposażanie im „apartamentów” pod wynajem, musi być bogate. To dobrze. Liczę, że jeszcze w tym miesiącu znajdą się pieniądze na asystencję osobistą, zwiększenie świadczeń socjalnych dla osób skrajnie ubogich i wzrost nakładów na publiczny system ochrony zdrowia
— czytamy we wpisie Patryka Słowika z WP.
Myślałem że to fejk, ale sprawdziłem i okazuje się, że ze środków KPO faktycznie można sobie wyremontować/wyposażyć apartament na wynajem (dostępny jest na booking, status „wyjątkowy”…). Nawet nie wiem jak to skomentować 🥴. Doczytałem też, że z KPO można otrzymać dofinansowanie dla branży hotelarskiej i turystycznej. Czyli wszystko jest OK?
— dodał Tomasz Dmitruk, red. naczelny portalu DziennikZbrojny.pl, odnosząc się do wpisu, w którym podano, że „ktoś chce za pieniądze z KPO zamówić do swojego apartamentu meble na wymiar”.
Za co zapłacą podatnicy przedsiębiorcom w mojej okolicy? Np: ♦️Wprowadzi catering - cyk, 371 tys. ♦️Będzie robił torty - cyk, pół miliona ♦️Wynajmie pokoje - cyk, 356 tys. ♦️Zdywersyfikuje działalność❓ - cyk, 300 tys. ♦️Wprowadzi do oferty nowe usługi ❓ - cyk, 312 tys. ♦️Otworzy włoską knajpę - cyk, pół miliona. Krótko mówiąc są to setki, tysiące projektów i pseudoprojektów polegających na tym, że przedsiębiorcy dostaną kasę z pożyczek z UE. Tyle tylko, że te ich pożyczki będziemy spłacać my!
— skomentował pisarz Jacek Piekara.
Przeglądam mapę dotacji z KPO. Miliony dla firm na wypożyczalnie rowerów, solarium w pizzerii, cateringi czy zakup łodzi (!). To miały być przełomowe inwestycje. Wyszło jak zwykle - wielkie przepalanie kasy
— dodał Marcel Formela.
Moi drodzy, 7/8 sierpnia 2025 roku skończyła sie legenda KPO. Wystarczyło niecałe 48 godzin prezydentury Karola Nawrockiego. Przecież to, co wychodzi na jaw i co jest „wspierane” to jest jakiś dramat
— ocenił Max Hübner.
Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. To jakie wały są robione w ramach KPO woła o pomstę do nieba. Kasa, która miała pozwolić nam na uniknięcie pułapki średniego rozwoju, płynie właśnie na remonty mieszkań na wynajem, solarium w pizzerii i inne. Sami siebie zarżniemy
— napisał Paweł Spaliński.
Zamiast na fabrykę leków, KPO idzie na solarium. Ludzie Kochani ten rząd to skandal
— dodał Przemysław Tulwin.
Czekamy więc na wyjaśnienia rządu, ale z pewnością tak szybko sprawa ta nie ucichnie.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk w tunelu zapowiada inwestycję, którą rozpoczął PiS: „Teraz Nasza Kolej”. Szydło: Potraficie się tylko chwalić naszymi projektami
