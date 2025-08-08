B. posłanka SLD Joanna Senyszyn poinformowała PAP, że jej partia polityczna pod nazwą Nowa Fala Profesor Senyszyn zostanie zarejestrowana jesienią. Jak mówiła, kilka dni temu ruszyła zbiórka podpisów. Wyjaśniła, że celem partii jest wejście do Sejmu w 2027 r. W jej budowę zaangażowani są m.in. Robert Kwiatkowski oraz Marek Balt, Czyli powstaje kolejne ugrupowanie z lewackimi i antyklerykalnymi hasłami.
„Czerwone Korale Senyszyn”
Na początku czerwca b. posłanka SLD, kandydatka w wyborach prezydenckich prof. Joanna Senyszyn zamieściła w mediach społecznościowych list zapraszający do budowy ogólnopolskich struktur ruchu społeczno-politycznego o tymczasowej nazwie „Czerwone Korale Senyszyn”.
„Nazwę naszej partii ustalimy wspólnie”
— zapowiedziała.
Nowa Fala Profesor Senyszyn
Ostateczna nazwa partii - Nowa Fala Profesor Senyszyn - została przegłosowana na jednej z grup na Facebooku, zrzeszających zwolenników Senyszyn. Wśród pomysłów na nazwę znajdowały się też m.in. Demokracja Senyszyn, Partia Gwiazd Senyszyn czy Pokolenie Jutra Senyszyn.
Chce wejść do Sejmu w 2027
Jak poinformowała PAP Senyszyn, kilka dni temu ruszyła zbiórka podpisów wymaganych do zarejestrowania Nowej Fali jako partii politycznej. Prawo wymaga zebrania 1 tys. podpisów pełnoletnich obywateli, jednak - jak dodała Senyszyn - „dla bezpieczeństwa trzeba mieć 1,5 tys. podpisów”.
To dla nas nie jest problem, dlatego, że mailowo zgłosiło się prawie 10 tysięcy osób. Ciągle napływają nowe zgłoszenia
— zaznaczyła.
Podkreśliła, że obecnie tworzony jest „ostatni szlif statutu”, po czym będzie można złożyć wniosek o rejestrację Nowej Fali jako partii politycznej do Sądu Okręgowego w Warszawie, który jako jedyny w Polsce posiada kompetencje do rejestrowania nowych partii.
Myślę, że jesienią Nowa Fala będzie już zarejestrowana i wtedy serdecznie zaprosimy wszystkich chętnych, żeby się formalnie zapisali do partii
— przekazała Senyszyn.
Senyszyn wyjaśniła, że nazwa partii odnosi się do „nowej fali, która zmyje stary polityczny świat”. Jej celem - jak podkreśliła - jest wejście Nowej Fali do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2027 r. i „obrona Polski przed powrotem PiS-u do władzy”.
Lewackie postulaty i antyklerykalizm!
Senyszyn powiedziała, że jej główne postulaty to m.in. likwidacja finansowych przywilejów Kościołów, popieranie państwa świeckiego, praw człowieka, praw kobiet do samostanowienia i praw osób LGBTQ+. W kontekście gospodarki - jak mówiła - jest za „rozsądnym kompromisem między interesem pracodawców i pracowników”.
Kwiatkowski, Balt i Bakun
Jak poinformowała, w budowę partii są zaangażowani m.in. jej współpracownicy z pracy w Sejmie: b. prezes TVP, b. poseł, obecnie zasiadający w Radzie Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski oraz b. poseł i b. europoseł SLD Marek Balt, a także Piotr Bakun, który w czasie kampanii prezydenckiej był pełnomocnikiem wyborczym Senyszyn.
To jest trzon
— dodała.
Joanna Senyszyn w I turze wyborów prezydenckich uzyskała 1,09 proc. poparcia. Jest posłanką IV, V, VI i IX kadencji, była działaczką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także członkiem PPS. W latach 2009-2014 deputowana do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Z wykształcenia ekonomistka, była m.in. rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, a także dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
