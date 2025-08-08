Według zapowiedzi szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, prezydent Karol Nawrocki odwiedzi dziś Kolbuszową na Podkarpaciu, a jutro Krąpiel w woj. zachodniopomorskim. Ma tam kolejno przedstawić jeden z projektów „pancerza podatkowego” i projekt dot. kwestii rolnych.
Dziś prezydent odwiedzi Kolbuszową
W ub. tygodniu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał na platformie X, że „od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki ruszy na spotkania z Polakami, gdzie przedstawi pierwsze projekty ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej”.
Według zapowiedzi Szefernakera, dziś prezydent odwiedzi Kolbuszową (woj. podkarpackie). Lokalny portal „Korso kolbuszowskie” zapowiedział, że spotkanie z mieszkańcami odbędzie się po godz. 16 na rynku miejskim.
„Pancerz podatkowy”
Jak poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, w Kolbuszowej Nawrocki przedstawi jeden z projektów ustaw wchodzących w skład tzw. „pancerza podatkowego” – jednego z elementów jego programu wyborczego, który ma ukrócić działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze.
Ustawa dotycząca kwestii rolnych
Przedwczoraj w radiowej Jedynce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał ponadto, że jutro o godz. 11.30 Nawrocki spotka się z rolnikami w Krąpielu (woj. zachodniopomorskie).
Zapraszam rolników, ale także mieszkańców (…). Będzie tam podpisana też ustawa dotycząca kwestii rolnych
— podkreślił.
Bogucki wcześniej podkreślił dla PAP, że w najbliższych dniach zostaną złożone projekty ustawy m.in. ws. PIT-u 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz „kwestii dotyczących rolników”.
Szerzej można powiedzieć Mercosur
— zaznaczył.
Dopytany o projekt związany z Mercosurem i propozycjami rolnymi, Bogucki ocenił, że będzie to „podanie ręki rządowi, żeby wreszcie wypełnili to, o czym mówią, że faktycznie są przeciwko tej umowie”.
To też jest kwestia ochrony polskiej ziemi, polskiego rolnictwa
— dodał.
Projekt ustawy dot. CPK
Nawrocki rozpoczął swoją prezydenturę od spotkania z mieszkańcami w Kaliszu (woj. wielkopolskie), gdzie przedstawił wczoraj projekt ustawy dot. CPK. W swoim środowym orędziu zapowiedział złożenie w Sejmie projektu dotyczącego powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego”, tak byśmy – jak mówił – „znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać”.
olnk/PAP
