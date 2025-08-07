Dziennikarze Kanału Zero przygotowali specjalny materiał, w którym pokazali, jak wyglądał pierwszy dzień Andrzeja Dudy na prezydenckiej emeryturze.
Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero przyznaje, że jeszcze nie czuje, że jest na „prezydenckiej emeryturze”.
Jeszcze nie czuję tego, nie dotarła do mnie ta pełna świadomość. Bardziej wczorajszy dzień, duże przeżycie, coś co 10 lat temu i 5 lat temu osobiście przeprowadzałem, w czym brałem czynny udział, teraz w tym uczestniczyłem jako widz. To ciekawe wrażenie. Może specyfika tej sytuacji wynika z tego, że ona była całkowicie przewidziana. To nie tylko, że rozstrzygnęły się wybory prezydenckie i jest nowy prezydent, ale od samego początku było wiadomo, że będzie
— podkreślił.
Zwrócił również uwagę, że bycie prezydentem to bardzo trudna i odpowiedzialna rola. Duda ocenił, że podczas swojej prezydentury musiał podejmować decyzje, których nie podejmować żaden inny prezydent Polski po 1989 roku.
Chyba podejmowałem najtrudniejsze decyzje, chyba ze wszystkich prezydentów, którzy byli w naszym kraju po 1989 roku. Z taką sytuacją, jak upadek rakiety w Przewodowie i cały ciąg decyzji, które trzeba było podejmować, to chyba jeszcze żaden prezydent od 1989 r. nie miał do czynienia
— powiedział.
W rozmowie padło również pytanie o to, jak Andrzej Duda ocenia orędzie Karola Nawrockiego wygłoszone przed Zgromadzeniem Narodowym.
Przeżywałem to orędzie, sam byłem ciekawy, co Karol Nawrocki w tym orędziu powie. Gratulowałem mu wczoraj, bo uważam, że było znakomicie wygłoszone. Zarówno od strony technicznej, językowej, pewnego sposobu ekspresji, prezentacji, uważam, że było znakomicie wygłoszone. Mówił bez kartki, mówił bardzo spokojnie, mówił zdecydowanie, to robiło wrażenie i bardzo mi się to od tej strony podobało
— ocenił.
kk/Kanał Zero
