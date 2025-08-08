„Prezydent Nawrocki spotkał się dwukrotnie z Szymonem Hołownią, spotkał się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, spotkał się z panem premierem Błaszczakiem, spotykał się również z przedstawicielami Lewicy. Kogo tam brakuje? Jednej osoby. Jakoś prezydent Nawrocki potrafi spotkać się i szukać rozwiązań, często bardzo trudnych w rozmowach ze wszystkimi, poza jedną osobą, bo Donald Tusk nie chce rozmawiać” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w wywiadzie dla Telewizji wPolsce24.
Zbigniew Bogucki już rozpoczął pracę jako szef kancelarii prezydent Karola Nawrockiego. Opowiedział on o tym, jak wyglądają obecnie pracę.
Przede wszystkim trzeba zgodnie z wolą pana prezydenta ułożyć kancelarię. To są też zmiany strukturalne, zmiany organizacyjne
— powiedział.
Nie chodzi…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737169-tylko-u-nas-bogucki-tusk-zywi-sie-podzialem