Prezydent Nawrocki spotkał się dwukrotnie z Szymonem Hołownią, spotkał się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, spotkał się z panem premierem Błaszczakiem, spotykał się również z przedstawicielami Lewicy. Kogo tam brakuje? Jednej osoby. Jakoś prezydent Nawrocki potrafi spotkać się i szukać rozwiązań, często bardzo trudnych w rozmowach ze wszystkimi, poza jedną osobą, bo Donald Tusk nie chce rozmawiać” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w wywiadzie dla Telewizji wPolsce24.

Zbigniew Bogucki już rozpoczął pracę jako szef kancelarii prezydent Karola Nawrockiego. Opowiedział on o tym, jak wyglądają obecnie pracę.

Przede wszystkim trzeba zgodnie z wolą pana prezydenta ułożyć kancelarię. To są też zmiany strukturalne, zmiany organizacyjne

— powiedział.

Nie chodzi…

