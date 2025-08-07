„Jeszcze nie byłem, ale pójdę. Nie musicie przypominać!” - zadeklarował na platformie X Krzysztof Stanowski odpowiadając na pytanie jednej z internautek, czy dotrzyma słowa danemu ówczesnemu kandydatowi na prezydenta i pójdzie do spowiedzi jeżeli ten wygra wybory prezydenckie. Karol Nawrocki, jak wszyscy dobrze wiemy, wybory wygrał i został zaprzysiężony. Czas zatem, aby Stanowski zrobił rachunek sumienia i ruszył do konfesjonału.
Kanał Zero zaprezentował film dokumentujący od kulis dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej. W nagraniu nie brakuje ciekawych fragmentów, które pokazują nową głowę państwa od zupełnie innej strony. Dowiadujemy się m.in. o obietnicy złożonej przez Krzysztofa Stanowskiego w czasie kampanii wyborczej. Dotyczyła ona pójścia Stanowskiego do spowiedzi jeżeli wybory wygra Karol Nawrocki. Od momentu publikacji nagrania, wielu internautów zwróciło się z pytaniem do dziennikarza, czy ten zamierza dotrzymać danego słowa. Stanowski w końcu odpowiedział na te pytania i jednocześnie opisał, jak wyglądała jego rozmowa z Nawrockim.
Jeszcze nie byłem, ale pójdę. Nie musicie przypominać!
Muszę się przyznać, że dzień po drugiej turze zadzwonił do mnie Karol Nawrocki i nasz dialog wyglądał w skrócie tak:
-Panie redaktorze, dzwonię przypomnieć, że zadeklarował Pan, że pójdzie do spowiedzi w razie mojego zwycięstwa.
-No wiem, wiem, pamiętam. Tam chyba jest taka regułka „więcej grzechów nie pamiętam”, za którą można uciec.
-Dokładnie tak! Nie będzie tak źle! Zaprowadzenie Pana do spowiedzi to moje największe czerwcowe zwycięstwo, więc musi Pan iść!
-No to pójdę. A jak u Pana? Spał Pan w ogóle? Chociaż godzinę?
-Ja to spokojnie, oglądałem sobie transmisję ze znajomymi. Ja to raczej nie przeżywam emocjonalnie takich momentów, Pan zresztą mnie bardzo dobrze przeczytał na Twitterze. Tak jak Pan napisał, raz się w tej kampanii wkurzyłem naprawdę. Jak ten Pytel napisał, że mało wyciskam na ławeczce!!!:))))))
— napisał Stanowski.
