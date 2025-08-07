Szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury prof. Krystian Markiewicz w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zachwycał się nowym ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, wyrażając nadzieję, że…. przyśpieszy się „rozliczanie” Prawa i Sprawiedliwości. Do jego szokujących słów odniósł się we wpisie na platformie X Zbigniew Ziobro.
Markiewicz w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zachwycał się nowym ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, wyrażając nadzieję, że…. przyśpieszy się „rozliczanie” Prawa i Sprawiedliwości.
Wierzę w Waldemara Żurka. Udowodnił, że pewne działania można zrealizować w kilka dni. Rozliczenia afer poprzedniej władzy przyspieszą, choć nie sądzę, że minister będzie się mścił
— powiedział.
„Praworządna” Polska Tuska
Słowa te skomentował w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
W „praworządnej” Polsce Tuska sędzia, który ślubował stać na straży prawa, publicznie pochwala przestępstwo i podżega do kolejnych. Co więcej, sędzia Krystian Markiewicz jest zniecierpliwiony zbyt wolnym tempem popełniania przestępstw przez ministra sprawiedliwości. Bije brawo bezprawnemu odsunięciu ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, ale żąda natychmiastowego usunięcia także jego zastępców – a więc bezprawnie, depcząc ustawy i Konstytucję
— wskazał.
W „praworządnej” Polsce Tuska tacy sędziowie jak Markiewicz stali się wspólnikami w przestępstwach zdeprawowanej władzy – czyniąc to bezwstydnie i bez zażenowania
— podkreślił.
Ale zegar tyka – czas ich odpowiedzialności nadchodzi
— zakończył.
as/X/Rzeczpospolita
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737164-tak-wyglada-sadownictwo-za-tuska-mocny-wpis-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.