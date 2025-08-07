WIDEO

Prezes OGB ujawnia! Była presja ws. sondażu dającemu zwycięstwo Nawrockiemu. "Jeden z wiceministrów, bardzo ważny pisał"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki / Łukasz Pawłowski / autor: Fratria / X Kanał Zero
Karol Nawrocki / Łukasz Pawłowski / autor: Fratria / X Kanał Zero

Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, czyli sondażowni, która przewidziała zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w przeciwieństwie do pracowni głównego nurtu, przyznał, że spotykał się z politycznymi naciskami.

Prezes OGB został zapytany na antenie Kanału Zero o to, czy zdarzało się, że otrzymywał telefon od ludzi, którzy próbowali wpłynąć na wynik sondaży.

Oczywiście, nawet to a propos tego pierwszego wyniku w styczniu, bo już się rozeszło, że będziemy publikować sondaż, że wygrywa Karol Nawrocki, to pisali do nas różni ludzie

— wskazał.

Jeden z wiceministrów, bardzo ważny pisał - „czy na serio”

— dodał.

Próbowano wywierać presję, tak to działa

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezes OGB: Mam taką dosyć kontrowersyjną tezę… Być może jest tak, że te elity są po prostu bezdennie głupie

TYLKO U NAS. Czy haniebne słowa Brauna zaszkodzą jego partii? Co z partią Hołowni i PSL? Prezes OGB: „Ta scena będzie musiała się zmienić”

as/Kanał Zero

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych