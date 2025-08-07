Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, czyli sondażowni, która przewidziała zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w przeciwieństwie do pracowni głównego nurtu, przyznał, że spotykał się z politycznymi naciskami.
Prezes OGB został zapytany na antenie Kanału Zero o to, czy zdarzało się, że otrzymywał telefon od ludzi, którzy próbowali wpłynąć na wynik sondaży.
Oczywiście, nawet to a propos tego pierwszego wyniku w styczniu, bo już się rozeszło, że będziemy publikować sondaż, że wygrywa Karol Nawrocki, to pisali do nas różni ludzie
— wskazał.
Jeden z wiceministrów, bardzo ważny pisał - „czy na serio”
— dodał.
Próbowano wywierać presję, tak to działa
— wskazał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737159-byla-presja-ws-sondazu-dajacemu-zwyciestwo-nawrockiemu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.