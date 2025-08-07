TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Inwigilowano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski: Rażąco została naruszona niezawisłość sędziowska

Sprawdź
Rządzący robią wszystko, żeby uniemożliwić działanie konstytucyjnym organom państwa, sędziom, którzy są niezawiśli. Bezpośrednio uderzają w organ, który powinien zajmować się najważniejszymi dla Polaków sprawami” - wskazał prezes TK Bogdan Święczkowski w rozmowie z Telewizją wPolsce24, komentując sprawę inwigilacji sędziów trybunału.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich” - poinformował w komunikacie Trybunał Konstytucyjny.

Sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sędziowie TK skierowali zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów! Chodzi o inwigilację

Bulwersujące działania rządzących

Więcej o tej sprawie prezes TK Bogdan Święczkowski opowiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

Zdarzyła się rzecz niesłychana, bo sędziowie trybunału są i byli inwigilowani. Okazuje się, że te zdarzenia miały miejsce ponad osiem miesięcy temu, a dopiero dzisiaj o tym się dowiedzieliśmy

— wskazał.

To świadczy o tym, że obecnie rządzący robią wszystko, żeby uniemożliwić działanie konstytucyjnym organom państwa, sędziom, którzy są niezawiśli. bezpośrednio uderzają w organ, który powinien zajmować się najważniejszymi dla Polaków sprawami

— powiedział.

Oczywiście w związku z powyższym, mam zamiar poinformować o tym fakcie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego oraz wszystkie organy międzynarodowe, które zajmują się standardami i praworządnością w państwach Europy czy na świecie. Te kwestie muszą być dogłębnie wyjaśnione. Oczywiście te postanowienia zostaną przez nas zaskarżone w trybie instancyjnym, ale także skierujemy zawiadomienia o przestępstwie. Rażąco tutaj została naruszona w moim najgłębszym przekonaniu niezawisłość sędziowska i próbowano wpłynąć na nasze orzeczenia

— podkreślił.

Żadnego strachu

Sędzia Bogdan Święczkowski podkreślił, że nie obawia się działań rządzących i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Trybunał funkcjonuje, będzie funkcjonował bez względu co minister Żurek czy pan Tusk będą próbowali zrealizować wobec Trybunału Konstytucyjnego i jego sędziów. My dbamy o to, żeby w Polsce była przestrzegana konstytucja

— zaznaczył.

Liczymy tutaj oczywiście na wsparcie pana prezydenta, innych organów władzy sądowniczej, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wszystkich organów sądowych w Polsce. Władze sądowniczej muszą razem dbać o to, żeby polska konstytucja i obecnie obowiązujące w Polsce ustawy niezmienione przez obecnie rządzących w dalszym ciągu były stosowane

— dodał.

as/wPolsce24

