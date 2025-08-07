Prezydent przybył do Kalisza, który stał się pierwszym miastem poza Warszawą, w którym nowa głowy państwa spotkała z Polakami. Karol Nawrocki podpisał dokument kierujący projekt ustawy dot. CPK do Sejmu RP. Spotkanie miało miejsce na kaliskim rynku. „Domagam się jednoznacznie powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, by CPK nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami. A miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej” — powiedział prezydent.
Prezydent Karol Nawrocki podczas orędzia, które wygłosił podczas Zgromadzenia Narodowego, zadeklarował że będzie konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21, zapowiedzianym w kampanii wyborczej. Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby polskie państwo było miejscem rozwoju, wielkich przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, polskie drogi i polskie porty. Projekt ustawy o CPK zostanie przez prezydenta skierowany do Sejmu. Na kaliskim rynku Karol Nawrocki podpisał dokument w tej sprawie.
„Nie zawiodę”
Gdy przyjechałem do państwa, to jeszcze raz uzmysłowiłem sobie w swoim sercu, jak wielka jest wiara, nadzieja i chęć rozwoju naszej wspaniałej i w przyszłości wielkiej Polski. Ta energia wypełnia moje serce, ale zobowiązuje mnie też do ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej. Dajecie państwo wielką siłę swojemu prezydentowi, za którą to siłę bardzo dziękuję. I nie zawiodę. Ta siła będzie nas niosła do wielkiej Polski. Dziękuję bardzo
– powiedział.
Piękne miasto Kalisz, które zapisało tam wiele kart w naszej wspólnej narodowej historii, dzisiaj także ma swoje aspiracje i ambicje, które dzisiaj, w konkretnym dniu, odnosimy do projektu CPK. Są z nami dzieci, jest młodzież, które głęboko w to wierzę, będą mogły w kolejnych dekadach, latach, korzystać z CPK i z sieci szybkich kolei, która jest potrzebna. Gdy patrzę na plan CPK i uzmysławiam sobie dzisiaj, także w kampanii wyborczej i we wszystkich społecznych nad nim pracach, widzę głębokie strategiczne myślenie i próbę odmienienia paradygmatu położenia topograficznego i geograficznego Polski. W ostatnich bowiem wiekach, w szczególnie w XX, jako wspólnota narodowa, my Polacy, cierpieliśmy w związku z naszym położeniem geograficznym. Przez Polskę przetaczały się kolejne wojny, Polska była państwem frontowym, a CPK jeszcze nie w tym sensie głęboko ekonomicznym, ale ten w myśleniu o strategii naszego państwa na kolejne dekady, daje nam wszystkim szanse i nadzieje, że zaczniemy korzystać z tego, że jesteśmy położeni w samym sercu Europy. Polska musi centrum handlowym i komunikacyjnym Europy
– dodał.
Centralny Port Komunikacyjny w tradycyjnej formie dawał nam wszystkim nadzieję, że oto pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, naszej ekonomii, po trzydziestu pięciu latach od upadku systemu komunistycznego, mimo wielkiego sukcesu polskich przedsiębiorców i ludzi pracy, dzisiaj jesteśmy w pułapce ekonomicznej i gospodarczej, którą musimy przezwyciężyć wielkimi inwestycjami, naszymi aspiracjami, naszymi marzeniami, stawać do konkurencji z innymi gospodarkami Europy zachodniej, by realizować wielkie projekty. Nasze nadzieje i marzenia zamknięte są właśnie w CPK. Miał on budować polski budżet, naszą siłę ekonomiczną, gospodarczą i Polskę jako centrum handlowo-komunikacyjne w całej Europie
– mówił.
Rola Kalisza
Ten nasz wspólny sukces, wspólny sukces naszej przyszłości i dobro z niego pochodzące miały być dystrybuowane w myśl zrównoważonego rozwoju, bo jest jedna Polska, jest Polska wielkich aglomeracji, jest Polska Warszawy, Gdańska, ale jest też Polska Kalisza i innych średnich miast oraz miast małych, jest Polska powiatowa i my wszyscy budując siłę i odpowiedzialność państwa polskiego musimy być razem. Dlatego w moim projekcie domagam się jednoznacznie powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, by CPK nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami, a miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej. Kalisz staje się dzisiaj symbolem wielu podobnych miast, które zostały wyrzucone, wyeliminowane z rządowego projektu CPK, takich jak Jastrzębie Zdrój, Włocławek, Łomża. Nigdy, jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, by eliminować miasta średnie, Polskę powiatową, z dystrybuowania tych dóbr, które razem wypracowujemy. Polska jest bogata też waszą pracą, pracą tutejszych przedsiębiorców, waszymi podatkami i to musi znaleźć odzwierciedlenie dotyczącym naszej przyszłości. Musimy doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy, którzy czekali w wielu polskich średnich miastach na to, by rozpocząć pracę nad CPK, dostali tę szansę. (…) I polscy pracownicy powinno budować nasze wspólne lotnisko i całe jego zaplecze logistyczne. Pozdrawiam wszystkich przedsiębiorców z Kalisza i z ziemi kaliskiej
– powiedział.
Zaproponowane i realizowany w bólach obecnie przez rząd projekt CPK, musimy zdawać sobie z tego sprawę, najpierw był niszczony i eliminowany w całości, następnie okrajany, ostatecznie zostaje opóźniony. Swoją rolę jako prezydent Polski widzę także jako motywację rządu do ciężkiej pracy. Dlatego w ustawie jest wprost zapisane, że wszystkie powinny się zakończyć zgodnie z tym, co zostało przyjęte do końca roku 2021, a rok 2032 powinien być końcem tego projektu, na który czekamy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, a ogląda nas być może w telewizji, to powinien przyjechać dzisiaj do Kalisza i zobaczyć te uśmiechnięte twarze naszych dzieci i naszych wnuków. Oni wszyscy czekają na projekty naszych marzeń. Oni wszyscy chcą, by Polska była centrum Europy, a prezydent Polski jest od tego, że nawet jeśli komuś wydaje się to naiwne, w kwestii finansów czy bezpieczeństwa, z jednej strony wierzył w nasz wspaniały naród polski, a z drugiej strony był zdeterminowany w tym, byśmy osiągali sobie jasno postawione cele. Zniszczenie projektu CPK przez obecną koalicję rządową wywołało też obywatelski bunt, dzięki któremu również zostałem prezydentem Polski. Ale doprowadziło do tego, że 200 tysięcy obywateli i obywatelek państwa polskiego podpisało obywatelski projekt dotyczący CPK. Byłem w tych wyborach kandydatem obywatelskim i pozostanę prezydentem wszystkich obywateli państwa polskiego i waszym głosem. Dlatego nie godzę się też na to, by 200 tysięcy podpisów wyrzucać do kosza albo nie podejmować rozmowy wobec nich. I liczę, że zarówno pan marszałek Szymon Hołownia, jak i pan premier Donald Tusk i cały polski rząd podejmą jasną, metodyczną, konkretną rozmowę o projekcie, który przedkłada prezydent Polski, ale który przedłożyło także 200 tysięcy obywateli państwa polskiego. Bardzo się cieszę, że jest ze mną pan prezes Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”, który koordynował cały projekt od strony obywatelskiej i społecznej. Chciałem też w sposób szczególny podziękować panu ministrowi Horale, który jest ministrem naszej wspólnej przyszłości. (…) I bardzo się cieszę i to jest dla mnie, jako dla prezydenta, szczególnie ważne, że jest z nami pani poseł Paulina Matysiak. To pokazuje, że ścieżkę zadań wobec spraw, które są ważne dla Polek i Polaków. Tak, my, jako naród musimy w wielu rzeczach umieć ze sobą dyskutować. Mimo że pani poseł zapewne głosuje w wielu głosowaniach inaczej niż koleżanki i koledzy z PiS, mimo że pewnie z panią poseł w wielu sprawach i ja bym się nie zgodził, a pani poseł ze mną, to są rzeczy, które nas łączą. I naprawdę wierzę głęboko, że uda nam się wyłączyć rozwój, bezpieczeństwo i problemy demograficzne Polski z codziennego zgiełku politycznego, mówiąc: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. W najważniejszych sprawach powinniśmy być razem
– mówił Karol Nawrocki.
Nie chcę przedłużać, a tak dobrze mi z wami i w Kaliszu, że jeszcze bym poopowiadał. To dla mnie bardzo osobiste spotkanie. Bowiem, jak przypomniał mi pan poseł, gdy byłem tu w styczniu, a był to 15 stycznia, był to pierwszy dzień kampanii wyborczej, a ja wówczas byłem pierwszy dzień na urlopie w IPN, a dzisiaj właśnie do was do Kalisza przyjeżdżam po raz pierwszy poza Warszawę, jako prezydent Polski. Bardzo wam dziękuję
– zakończył swoje wystąpienie prezydent.
mly
