Prokurator w Gorzowie Wlkp. rozpoczął realizację polecenia służbowego dotyczącego postawienia Robertowi Bąkiewiczowi absurdalnego zarzutu „znieważenia mundurowych”. „Bąkiewicz został już wezwany do prokuratury. Ustalony został termin, kiedy się tam stawi” - wskazał jego pełnomocnik, adwokat Krzysztof Wąsowski. Warto przypomnieć, że sam prokurator referent najwidoczniej uznał tę sprawę za polityczny cyrk, ponieważ złożył wniosek o wyłączenie. Ten jednak nie został uwzględniony przez nielegalnego szefa Prokuratury Krajowej Dariusza Korneluka. Bąkiewicz niedawno sam stawił się neo-prokuraturze, chcąc skonfrontować się ze stawianymi mu zarzutami, ale kazano mu czekać.
Gorzowski prokurator został zmuszony do przystąpienia realizacji polecenia - przewidującego postawienie zarzutu Bąkiewiczowi - po tym, gdy do jednostki wpłynęła korespondencja z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie informująca, że Prokurator Krajowy nie uwzględnił jego wniosku o wyłączenie go od wykonania tej czynności. Potwierdziła to PAP rzeczniczka prokuratury w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
Wezwanie na spotkanie z prokuratorem
Pełnomocnik Bąkiewicza przekazał PAP w czwartek, że jego klient otrzymał wezwanie i stawi się na spotkanie z prokuratorem w Gorzowie Wlkp.
Dostaliśmy dzisiaj wezwanie i ustaliliśmy termin naszego spotkania z prokuratorem
— powiedział adwokat Wąsowski. Nie podał jednak tego terminu.
Bąkiewicz ma usłyszeć zarzut w śledztwie w sprawie incydentu na słubickim moście granicznym z 29 czerwca. Śledztwo prowadzi neo-Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., a tę jednostkę nadzoruje neo-Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Pod koniec lipca szczecińska prokurator regionalna Jadwiga Kułakowska-Gorczyńska poleciła postawić Bąkiewiczowi zarzut.
Zarzut, jaki przewiduje polecenie, dotyczy „znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych”. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności.
Wyłączenie prokuratora
Gorzowski prokurator wyznaczony do wykonania tego absurdalnego postawienia zarzutu, złożył w zeszłym tygodniu wniosek o wyłączenie go od wykonania tej czynności, wskazując między innymi, że w jego ocenie materiał dowodowy wymaga uzupełnienia. Skupiony jednak na politycznej walce nielegalny prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił tego wniosku.
Prokurator Krajowy przekonywał że polecenie wykonania czynności było zgodne z przepisami, a prokurator referent nie przedstawił we wniosku żadnych przesłanek mogących stanowić podstawę jego wyłączenia.
W niniejszej sytuacji procesowej przesłanką taką nie może być odmienna ocena materiału dowodowego. Podniesione przez prokuratora kwestie dotyczące ocen prawnych oraz kompletności materiału dowodowego nie stanowią podstaw do wyłączenia od wykonania poleconych czynności - wynika to z faktu, że od dnia wydania polecenia to Prokurator Regionalna w Szczecinie przejęła odpowiedzialność za wszelkie skutki czynności przedstawienia zarzutu Robertowi B.
— wskazano w komunikacie neo-PK.
Rzecznik neo-PK Przemysław Nowak informował, że po nieuwzględnieniu wniosku o wyłączenie, prokurator jest zobowiązany wykonać polecenie. Nowak podkreślił przy tym, że odpowiedzialność za wykonaną czynność przejmuje prokurator wydający polecenie - w tej sprawie jest to Prokurator Regionalna w Szczecinie.
Bąkiewicz, działacz środowisk narodowych, na granicy polsko-niemieckiej pojawiał się w ramach tzw. patroli obywatelskich; powołał tzw. Ruch Obrony Granic, który na swojej stronie internetowej informuje, że jest „ogólnopolską inicjatywą społeczną”, a jej celem jest „obrona Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi”. Zdaniem Bąkiewicza decyzja szczecińskiej prokuratury jest „polityczna” i nie ma „żadnych podstaw w faktach”.
CZYTAJ TAKŻE:
— Robert Bąkiewicz sam stawił się w prokuraturze! „Zarzuty stawiane medialnie są wyssane z palca. Będzie próba zatrzymania mnie”
— Bąkiewicz twardo do neo-PK: Nie życzę sobie, by nazywano mnie „Robert B.”. To, co wyprawiacie, to czyste bezprawie, to zemsta Tuska
— Przymus i odgórne sterowanie! Korneluk nie uwzględnił wniosku prokuratora o wyłączenie go od czynności z udziałem Bąkiewicza
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737147-bakiewicz-zostal-wezwany-do-neo-prokuratury
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.