WIDEO

Czy Krzysztof Stanowski dotrzyma słowa? Karol Nawrocki: "Obiecał, że pójdzie do spowiedzi". Kulisy zaprzysiężenia prezydenta!

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/YT/Kanał Zero
autor: Fratria/YT/Kanał Zero

Kanał Zero zaprezentował film dokumentujący od kulis dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej. W nagraniu nie brakuje ciekawych fragmentów, które pokazują nową głowę państwa od zupełnie innej strony. Dowiadujemy się m.in. o obietnicy złożonej przez Krzysztofa Stanowskiego w czasie kampanii wyborczej. Jedna historii dotyczy też wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, która również rywalizowała z obecnym prezydentem w tegorocznych wyborach.

Film zaczyna się od obrazków z przygotowań przyszłego prezydenta przez sejmowym wystąpieniem. Podczas przygotowywaniu make-upu, Karol Nawrocki zwrócił się do realizującego materiał dziennikarza Kanału Zero.

Spowiedź Stanowskiego

Nie wie pan, czy już się wyspowiadał?

– pytał Nawrocki.

Obiecał mi, że jak zostanę prezydentem, to pójdzie do spowiedzi. Dzwoniłem, że musi spełnić obietnicę. (…) Nie odpuszczę

– dodał w tamtym momencie jeszcze prezydent elekt.

W filmie widzimy też spotkanie z prezydium Sejmu, na którym Karol Nawrocki dopytuje Magdalenę Biejat, czy ma… zakwasy po ostatnim treningu.

mly/Kanał Zero

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych