Kanał Zero zaprezentował film dokumentujący od kulis dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej. W nagraniu nie brakuje ciekawych fragmentów, które pokazują nową głowę państwa od zupełnie innej strony. Dowiadujemy się m.in. o obietnicy złożonej przez Krzysztofa Stanowskiego w czasie kampanii wyborczej. Jedna historii dotyczy też wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, która również rywalizowała z obecnym prezydentem w tegorocznych wyborach.
Film zaczyna się od obrazków z przygotowań przyszłego prezydenta przez sejmowym wystąpieniem. Podczas przygotowywaniu make-upu, Karol Nawrocki zwrócił się do realizującego materiał dziennikarza Kanału Zero.
Spowiedź Stanowskiego
Nie wie pan, czy już się wyspowiadał?
– pytał Nawrocki.
Obiecał mi, że jak zostanę prezydentem, to pójdzie do spowiedzi. Dzwoniłem, że musi spełnić obietnicę. (…) Nie odpuszczę
– dodał w tamtym momencie jeszcze prezydent elekt.
