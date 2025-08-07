Donald Tusk stara się ocieplać swój wizerunek i kierowanego przez niego, bardzo niepopularnego wśród Polaków rządu. Tym razem pochwalił się nagraniem z budowy, gdzie opowiada o budowie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Sęk w tym, że to inwestycja rozpoczęta już w 2016 roku przez PiS.
Teraz Nasza Kolej!
— napisał na platformie X Donald Tusk, dołączając swoje nagranie spod ziemi.
Jesteśmy na budowie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, prawie 4 km. Wierci ten tunel gigantyczna maszyna, nazywają ją świętą Jadwigą. Koszt tego przedsięwzięcia to jest prawie 2 miliardy złotych i to są środki z KPO, te odblokowane środki europejskie. To jest jeden z 20 tuneli, które powstają właśnie w ramach tej inwestycji. Ona skróci na przykład podróż z Nowego Sącza do Krakowa z 2,5 godziny do 1 godziny. Pytaliście o konkrety, to jest właśnie ten konkret. Prawdziwa rewolucja, nasza kolej
— opowiadał Tusk.
Fala komentarzy po nagraniu Tuska
Na słowa Tuska zareagowało wielu komentatorów w sieci, w tym politycy PiS. Istotną kwestią jest to, że budowę tunelu, którym teraz chwali się Tusk, już wiele lat temu rozpoczął rząd PiS, nie jest to zatem nowa inwestycja, której realizacją może się w pełni chwalić Koalicja 13 grudnia.
W 2016 roku mój rząd podjął decyzję o realizacji tej inwestycji i przeznaczył na nią finansowanie. Jedyne, co potraficie, to chwalić się naszymi projektami, których akurat nie zniszczyliście
— napisała Beata Szydło, europoseł PiS.
Donald Tusk próbuje przypisać sobie zasługi za projekt, który ruszył na długo przed jego rządami. „Podłęże–Piekiełko” było planowane, projektowane i wdrażane od 2017 r., bez udziału środków z KPO. KPO dołączyło dopiero w 2023 r. Mówienie, że to efekt jego „mądrego odblokowania funduszy”, to po prostu manipulacja
— zaznaczył Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Podkarpacie i Lubelskie to nie wasze? Dziękujemy - zapamiętamy
— podkreślił Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Pamiętasz ilu polskich przedsiębiorców zbankrutowało jak „budowaliście” A2 z Łodzi do Warszawy? Ja pamiętam. Znałam jednego, który popełnił samobójstwo przez wasze rządy. Taka to wasza „polityka rozwojowa”
— zauważyła Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.
Wasza kolej, żeby złożyć dymisję i rozwiązać rząd największych nierobów jaki widzieliśmy
— napisał PapJeż p0lak, użytkownik X.
Tusk zachwala działania swojego rządu
NASZA KOLEJ czyli program inwestycji w polskie koleje. Sto osiemdziesiąt miliardów złotych! I jeszcze jedna szokująca liczba. W 2026 NASZA KOLEJ przewiezie blisko pół miliarda (tak, 500 milionów!) pasażerów. Więcej niż jest ludzi w całej Unii Europejskiej! Budujemy, nie gadamy
— napisał z kolei na X Donald Tusk.
Nic śmieszniejszego dziś nie usłyszycie
— ripostował Michał Czarnik, wiceprezes Stowarzyszenia „Tak dla CPK”, pokazując infografikę, jakie były plany kolejowe związane z CPK w 2023 roku, a jak okrojone były już w koncepcji CPK Koalicji 13 grudnia z 2024 roku.
