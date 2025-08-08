„Mam nadzieję, że w resorcie jednak się opamiętają i zaczną realnie wzmacniać liczebnie Wojsko Polskie” – pisze Mariusz Błaszczak, alarmując w sprawie nieudolności rządu Koalicji 13 Grudnia w sprawie wzmacniania polskiej armii.
Były minister obrony narodowej pisze o spowolnieniu budowy 300-tysięcznej armii, który to proces rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem Mariusza Błaszczaka, każdy kolejny rok rządów Tuska, to coraz gorsze wyniki w kwestii rekrutacji do Wojska Polskiego.
Błaszczak ujawnił też plan obecnej władzy dotyczący próby ukrycia fatalnych wyników.
Rząd spowalnia proces i niweczy wysiłek Zjednoczonej Prawicy, by zbudować 300-tysięczną armię! W ostatnim roku rządów PiS liczebność armii wzrosła o 30 tys. żołnierzy. W pierwszym roku rządów koalicji Tuska liczebność wzrosła zaledwie o… 10 tys. W tym roku jest jeszcze gorzej. Plan etatowy ustalony przez obecne kierownictwo resortu wynosi 241 tys. żołnierzy, tymczasem do połowy roku mamy ich zaledwie… 212 tys. Dochodzą do mnie informacje, że MON aby przykryć kompromitację planuje… ujawnić liczbę rezerwistów. Chodzi wyłącznie o zabieg PR, po to żeby rzucić opinii publicznej dużą liczbę osób po przeszkoleniu wojskowym i stworzyć wrażenie, że armia jest liczna
– pisze wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Liczba rezerwistów
Były minister obrony narodowej alarmuje ws. liczby rezerwistów. Jego zdaniem, „praktycznie” nie wzrasta liczba osób, które są w rezerwie Wojska Polskiego.
Problem w tym, że liczba rezerwistów praktycznie nie rośnie, bo szkolenia idą w powolnym tempie. Mam nadzieję, że w resorcie jednak się opamiętają i zaczną realnie wzmacniać liczebnie Wojsko Polskie, zamiast rzucać liczbami, które w żaden sposób nie wpływają na zwiększenie naszego bezpieczeństwa, a jedynym celem ich ujawnienia jest próba przykrycia własnej indolencji. Jednocześnie trzeba pamiętać, że liczba przeszkolonych rezerwistów jest objęta klauzulą niejawności
– czytamy w jego wpisie.
