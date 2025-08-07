TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sędziowie TK inwigilowani. Jakubiak zwraca uwagę na Pegasusa: "Takie korytarzowe plotki chodzą"

Jestem przekonany, że cała opozycja jest inwigilowana, że każdy urząd, gdzie oni nie mają większości, gdzie oni nie mają spacyfikowanego urzędu, tam wszyscy mogą spodziewać się, że są na podsłuchach i są obserwowani” - powiedział poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24, komentując sprawę inwigilacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich

— poinformował w komunikacie Trybunał Konstytucyjny.

CZYTAJ TAKŻE: Sędziowie TK skierowali zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów! Chodzi o inwigilację

