„Jestem przekonany, że cała opozycja jest inwigilowana, że każdy urząd, gdzie oni nie mają większości, gdzie oni nie mają spacyfikowanego urzędu, tam wszyscy mogą spodziewać się, że są na podsłuchach i są obserwowani” - powiedział poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24, komentując sprawę inwigilacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich
— poinformował w komunikacie Trybunał Konstytucyjny.
CZYTAJ TAKŻE: Sędziowie TK skierowali zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów! Chodzi o inwigilację…
