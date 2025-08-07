Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, wysuwa już coraz dziwniejsze „argumenty” przeciwko realizacji projektu, który zaciekle zwalczał od swoich pierwszych dni w parlamencie, jeszcze za rządów PiS. „To jest projekt dogmatyczny. Tam zaproponowano, żeby zaszyć konkretne terminy, kiedy musi się coś wydarzyć” - mówił Lasek w rozmowie z RMF FM o CPK proponowanym przez PiS. Ministrowi nie podoba się projekt „piasta i szprychy” (lotnisko i kolej), ponieważ te rozwiązania „nie odpowiadają na potrzeby komunikacyjne Polski”. Lasek został już wyśmiany przez osoby, które za rządów PiS zajmowały się budową CPK.
Polityków i zwolenników obecnego rządu wyraźnie zabolało, że prezydent Karol Nawrocki rusza z inicjatywami ustawodawczymi. Jedna z nich dotyczy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli inwestycji, z którą Koalicja 13 Grudnia wojuje jeszcze od czasów rządów PiS. Nawrocki podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami Kalisza podkreślał potrzebę powrotu do tradycyjnego kształtu CPK.
„Ten projekt naprawdę się nie nadaje”
Politycy koalicji rządzącej na wyścigi wymyślają dziś „argumenty” przeciwko realizacji CPK w jego pierwotnym kształcie. Ponieważ doskonale wiemy, że to, co w ubiegłym roku zapowiedział premier Donald Tusk, ma niewiele wspólnego z tym, co proponowali poprzednicy. A fakt, że pełnomocnikiem rządu ds. CPK został minister Maciej Lasek, czyli główna „twarz” sprzeciwu wobec tego projektu, może wskazywać, że tej ekipie niekoniecznie zależy na tak ogromnej i potrzebnej inwestycji.
Chciałbym zobaczyć ten projekt, ale jeżeli on będzie taki sam jak poprzednio, no to ten projekt naprawdę się nie nadaje do tego, żeby wprowadzić go pod obrady Sejmu i uchwalać
— powiedział wspomniany przed chwilą Lasek w rozmowie z RMF FM. Minister odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.
Dziennikarz dopytywał Laska, dlaczego, w jego ocenie, projekt nie nadaje się do procedowania.
Tak naprawdę ten projekt był, to jest projekt dogmatyczny. Tam zaproponowano, żeby zaszyć konkretne terminy, kiedy musi się coś wydarzyć. Każdy, kto zajmował się procesami inwestycyjnymi i dużymi projektami wie, że nie można czegoś nakazać w tym zakresie ustawą, bo jest wiele rzeczy, które się mogą zmienić
— przekonywał minister.
Lasek nie chce szprych
„Konkretne terminy” to nie jedyny problem nie do przeskoczenia dla Macieja Laska.
Ten projekt, który jeszcze poprzednicy właśnie przygotowali, ten projekt miał jeszcze taki zapis, że nie można nic w nim zmienić. On jest „genialny”, prawda? Ten projekt „piasta i szprychy” miał być zapisany, że absolutnie niczego nie można zmienić
— stwierdził Lasek.
Pytany, dlaczego nie podobają mu się „szprychy”, odparł:
One nie odpowiadają na potrzeby komunikacyjne Polski.
„Stresik i bełkocik”
Wypowiedź Laska wywołała wiele komentarzy - także od osób, które za czasów PiS były związane z projektem CPK.
I znów okazało się, że CPKwtf ma krótkie nogi. Tylko renomy CPK żal
— napisał Mikołaj Wild, były prezes CPK.
Nihil novi czyli stresik & bełkocik. Przypomnę że pan Maciej Lasek wypowiada się o treści projektu Ustawy Kaliskiej pana prezydenta Karola Nawrockiego, której nie zna bo zostanie upubliczniona dopiero dzisiaj wieczorem na rynku w Kaliszu
— skomentował radca prawny Michał Czarnik.
Stowarzyszenie Tak dla CPK przypomniało z kolei, że głównym założeniem CPK było właśnie usprawnienie transportu i komunikacji, a tego bez znienawidzonych przez Laska szprych nie uda się przecież osiągnąć. Chodziło tu o wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców mniejszych ośrodków.
10 szprych do lotniska w ramach inwestycji kolejowych 🚄 Programu CPK
Panie Maciej Lasek, właśnie koncepcja szprych, w tym szprycha nr 8, w poprzednim projekcie CPK odpowiada potrzebom komunikacyjnym Polski, a nie wasza okrojona wersja części kolejowej projektu w postaci ygreka. Miasta powiatowe takie jak Nysa nic w waszych planach nie zyskują
— podkreślił internauta Adam Kania.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737133-lasek-kontra-cpk-ministrowi-przeszkadzaja-szprychy
