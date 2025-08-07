KOMENTARZE

Entuzjastyczne reakcje w sieci na skład kancelarii prezydenta Nawrockiego! "Bardzo mocny"; "Super drużyna na trudne czasy"

Prezydent Karol Nawrocki powołał kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wielu komentatorów w sieci bardzo entuzjastycznie zareagowało na decyzje personalne prezydenta.

Na czele KPRP stanie Zbigniew Bogucki, jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a jego zastępcą został Jarosław Dębowski. Za spraw międzynarodowe odpowiada w prezydenckiej kancelarii Marcin Przydacz, a za kwestie Polonii i Polaków za granicą - Agnieszka Jędrzak. Karol Rabenda będzie odpowiedzialny za obszary energetyki i rozwoju oraz projektów strategicznych, a Mateusz Kotecki za sprawy społeczne i działania interwencyjne. Rzecznikiem prezydenta jest Rafał Leśkiewicz. W kancelarii pozostał również Wojciech Kolarski, który współpracował też z poprzednim prezydentem Andrzejem Dudą. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pokieruje Sławomir Cenckiewicz.

Fala komentarzy

Wielu komentatorów w sieci skomentowało skład kierownictwa KPRP oraz fakt, że BBN pokieruje prof. Sławomir Cenckiewicz.

Bardzo mocny skład. Pan Prezydent Nawrocki zbudował zespół pracowitych, ambitnych i odpowiedzialnych państwowców! Gratulacje dla całego zespołu i powodzenia w pracy dla Polski!

— napisał na platformie X Piotr Müller, europoseł PiS.

Gratulacje dla drużyny Prezydenta!

— zareagował na powołanie kierownictwa KPRP i BBN Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Mocny merytorycznie skład Kancelarii Prezydenta RP

— stwierdził Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS.

Gratulacje dla całej drużyny, jest naprawdę znakomita! Brawo Nawrocki team

— zaznaczył Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS.

Skład tej kancelarii jest zapowiedzią merytorycznej i intelektualnej pracy - bynajmniej nie konfrontacji. Na tym tle rząd Tuska wygląda na ligę podwórkową. Inny poziom

— ocenił Jan Pawlicki, dziennikarz.

Przed Państwem Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej, Karola Nawrockiego. Jak bardzo jest grubo, to widać dopiero teraz, gdy stoją obok siebie

— podkreślił Max Hübner, użytkownik X.

Super drużyna na trudne czasy. Taki szaniec, który jest otoczony przez tuskowe instytucje. Nie tylko defensywa ale ofensywa będzie

— napisał Bogdan Kowalski, użytkownik X.

tkwl/X/PAP

