Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas wczorajszych uroczystości związanych z objęciem urzędu towarzyszyli weterani Powstania Warszawskiego. Jakub Nowakowski „Tomek”, Henryk Piotrowski „Edek” oraz Zbigniew Zieliński „Sęk” wzięli udział w każdym punkcie uroczystości. „Dziękuję, że jesteście. Jesteście dzielni, cały dzień” - powiedział prezydent, witając się z jednym z Powstańców.
Nie politycy, lecz bohaterowie polskiej wolności, siedzieli w pierwszym rzędzie podczas większości wydarzeń związanych z zaprzysiężeniem prezydenta Karola Nawrockiego. Mjr Jakub Nowakowski „Tomek”, Henryk Piotrowski „Edek” i płk Edward Zieliński „Sęk”, uczestnicy Powstania Warszawskiego, żołnierze i łącznicy AK, wzięli udział w prawie każdym elemencie uroczystości zaprzysiężenia. Byli pierwszymi osobami, które prezydent przywitał w sali kolumnowej Sejmu po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.
„Dziękuję, że jesteście”
Na obecność jednych z ostatnich żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego podczas zaprzysiężenia prezydenta zwrócił uwagę Marcin Czapliński, zamieszczając na platformie X kilka zdjęć i nagrań z uroczystości.
Prezydent RP Karol Nawrocki do Bohatera Powstania Warszawskiego „Edka” - Z Was biorę siłę. Mocne. Wzruszające. W dniu zaprzysiężenia Prezydenta RP w pierwszym rzędzie nie siedzieli politycy. Siedzieli Bohaterowie
— napisał.
Na pierwszym nagraniu prezydent Nawrocki rozmawia z Henrykiem Piotrowskim „Edkiem”.
Z was biorę siłę. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać! Dziękuję, że jesteście. Jesteście dzielni. Cały dzień…
— zwrócił uwagę.
Jakub Nowakowski „Tomek”, Henryk Piotrowski „Edek”, Zbigniew Zieliński „Sęk”. Żołnierze AK. Powstańcy Warszawscy. Ludzie, którzy walkę o wolność znają nie z książek
— czytamy w kolejnym wpisie Czaplińskiego.
W kolejnym wpisie widzimy z kolei zdjęcia autorstwa Mikołaja Bujaka, prezydenckiego fotografa. Powstańcy Warszawscy, w pierwszym rzędzie, czekają na głowę państwa w Sali Kolumnowej Sejmu.
Później bohaterowie zostali przetransportowani do Archikatedry Warszawskiej.
Wspaniale. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem zbudowany tą atmosferą
— mówi Powstaniec Warszawski.
„Zniszczony przez Niemców, odbudowany Zamek i żywi świadkowie historii w jednym kadrze”
Obecność bohaterów zrywu z sierpnia 1944 r. w Zamku Królewskim nabrała wręcz symbolicznego charakteru.
Zniszczony przez Niemców, odbudowany Zamek i żywi świadkowie historii w jednym kadrze.
— zwrócił uwagę Marcin Czapliński.
Z kolei na Placu Piłsudskiego prezydent uścisnął dłonie bohaterów i dziękował im za obecność.
Bohaterowie wciąż obok Prezydenta, jakby przekazywali mu coś więcej niż obecność. Za wsparcie otrzymują podziękowanie od głowy państwa
— czytamy.
Skąd tyle energii w tym dniu? Po prostu… Asy Wolnej Polski podzieliły się nią z Prezydentem
— podsumował Czapliński.
To z całą pewnością najpiękniejsze sceny z zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.
