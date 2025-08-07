TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ataki na KRS! Oskar Kida: Nie wiem, czy my możemy dalej mówić o życiu w demokratycznym państwie prawnym

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

„Uważam, że pan minister Żurek ewidentnie nie docenił przeciwnika. Ci sędziowie, którzy zostali wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, to są naprawdę niezłomni ludzie” – powiedział Oskar Kida na antenie Telewizji wPolsce24, komentując działania obecnego ministra sprawiedliwości w rządzie Koalicji 13 Grudnia.

Konstytucjonalista, doktor nauk prawnych, odniósł się na antenie Telewizji wPolsc24 do sprawy próby ataku polskich władz na Krajową Radę Sądownictwa.

To absolutnie skandaliczna sytuacja. Nie wiem, czy my możemy dalej mówić o życiu w demokratycznym państwie prawnym z trójpodziałem władzy. Nie przypominam sobie w polskiej historii najnowszej takich przypadków, by za jakiegokolwiek poprzedniego rządu, jakiś konstytucyjny organ państwa obawiał się za przeproszeniem „wjazdu” służb. Nie…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych