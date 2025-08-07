W państwach Unii Europejskiej istnieje duże poparcie dla programu wysyłania migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Europy, do ośrodków poza UE – oznajmił duński minister ds. imigracji Kaare Dybvad w rozmowie z „Financial Times”. Wśród krajów wspierających ten pomysł wymienił m.in. Polskę.
Wysyłanie osób ubiegających się o azyl poza UE „ma teraz ogromne znaczenie”
— powiedział Dybvad, reprezentujący Danię, sprawującą obecnie przewodnictwo w Radzie UE.
Teraz, gdy spotykam się z kolegami z dużych państw członkowskich, takich jak Niemcy, Francja, Polska, Włochy, (…) to widzę, że panuje bardzo silne poparcie dla pójścia naprzód (w tej sprawie)
— podkreślił minister.
„FT” przypomniał wypowiedź niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Alexandera Dobrindta, który w lipcu poinformował, że „modele (polityki imigracyjnej – PAP) z udziałem państw trzecich cieszą się poparciem większości (krajów członkowskich)”.
Zdecydowana większość państw UE jasno dała do zrozumienia, że Unia musi obrać tę drogę
— dodał polityk.
Z czego wynika zmiana stanowiska UW ws. migracji?
Brytyjska gazeta połączyła zmianę stanowiska UE w sprawie eksternalizacji migracji z postępującym wzrostem poparcia społecznego dla środowisk skrajnie prawicowych. Przypomniano, że trzy lata temu Bruksela uznała pomysł Wielkiej Brytanii, by wysyłać migrantów do Rwandy na czas rozpatrzenia wniosku o azyl, za nieludzki i naruszający prawo międzynarodowe. Ostatecznie brytyjski program został odrzucony przez tamtejszy Sąd Najwyższy, który przyznał, że Rwanda nie może być uznana za kraj bezpieczny.
Według „FT”, który powołał się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, Niemcy prowadzą obecnie rozmowy z Rwandą na temat programu zbliżonego do brytyjskiego. Nie jest jednak wiadomo, na jakim etapie są te negocjacje, biorąc pod uwagę wcześniejsze wątpliwości natury prawnej.
W tym tygodniu rząd w Kigali poinformował, że zgodził się przyjąć 250 migrantów deportowanych z USA.
Holenderskie ministerstwo ds. azylu i migracji podało, że Holandia prowadzi rozmowy z Ugandą na temat utworzenia „centrum tranzytowego” dla migrantów. Brytyjski dziennik przypomniał, że Uganda jest krajem, gdzie osobom LGBT+ grozi śmierć.
Duński minister Dybvad ocenił w rozmowie z „FT”, że idealnym miejscem dla ośrodków byłyby „kraje w Afryce Północnej” lub inne „państwa, gdzie władzę sprawują stabilne rządy”.
CZYTAJ TAKŻE: Grecja uruchomiła kampanię w social mediach. Zniechęcają nielegalnych migrantów. „Wydaje się, że działania odstraszające przynoszą efekty”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737124-ft-wiekszosc-panstw-ue-popiera-odsylanie-migrantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.