Waldemar Żurek chce wyrzucić prok. Beatę Marczak, która pełni funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego. Według informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl, prok. Beata Marczak miała wczoraj poinformować naczelników „pezetów” (oddziały prewencji policji) w całym kraju o tym, że została poproszona o dymisję. Przebywająca obecnie na urlopie prok. Marczak odmówiła, co oznacza, że Żurek będzie musiał zwrócić się do prezydenta o zgodę na jej usunięcie. Dziś także miało się odbyć zebranie prokuratorów z Departamentu Przestępczości Zorganizowanej, którzy sprzeciwili się usunięciu Marczak.
Prok. Beata Marczak została zastępcą Prokuratora Generalnego w 2017 r., na mocy decyzji ministra Zbigniewa Ziobry. Po dojściu do władzy Donalda Tuska i przejęciu ministerstwa sprawiedliwości przez Adama Bodnara, zdecydowała się na kontynuowanie z nimi współpracy.
W przeciwieństwie do pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego, Krzysztofa Sieraka, Tomasza Janeczka i Roberta Hernanda, którzy sprzeciwili się bezprawnej próbie usunięcia legalnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, wykonywała polecenia prok. Dariusza Korneluka. Bodnar nie mając zgody prezydenta na odwołanie prokuratora Barskiego, uniemożliwił mu funkcjonowanie w budynku prokuratury krajowej, a na jego fotelu posadził właśnie Dariusza Korneluka.
Prawdopodobnie liczyła na to, że zostanie na swoim stanowisku. W tym czasie prok. Beata Marczak miała podpisywać zgody na kontrole operacyjne z upoważnienia prok. Korneluka, co w sytuacji naruszenia przepisów opisujących procedurę odwołania PK, można odczytywać jako czyn zabroniony.
Marczak cięgle pełniła swoje obowiązki
Mimo podjęcia współpracy z Bodnarem i Kornelukiem, nowy szef resortu Waldemar Żurek chce się Marczak pozbyć. Niewykluczone, że tylko dlatego, że jest z nominacji Zbigniewa Ziobry.
Tak jest kojarzona jako człowiek Ziobry i Barskiego
— mówi nam jeden z prokuratorów.
Żurek będzie miał jednak z tym problem, bo do usunięcia prok. Marczak – zastępcy Prokuratora Generalnego - także potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta Karola Nawrockiego. Mówi o tym jasno art. 14 Prawa o prokuraturze. Trudno się spodziewać, aby po złożonej w czasie wczorajszego orędzia deklaracji dotyczącej praworządności, prezydent takiej zgody Żurkowi udzielił. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że minister Żurek zachowa się tak, jak Adam Bodnar i prezydenta oraz ustawę zignoruje.
Prawniczy guru obecnej władzy i osobiście Donalda Tuska, prof. Marek Chmaj twierdzi bowiem – choć nie jest Trybunałem Konstytucyjnym – że art. 14 Prawa o prokuraturze nie obowiązuje, bo jest niekonstytucyjny. Tymczasem pod koniec 2024 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że odsunięcie Dariusza Barskiego z urzędu Prokuratora Krajowego w styczniu br. było niezgodne z konstytucją i ograniczyło mu dostęp do służby publicznej.
Nieoficjalne informacje o próbie jej usunięcia już pojawiają się w mediach społecznościowych.
Zamach stanu
Prok. Beata Marczak zajmowała się bardzo ważną dziedziną, walką z przestępczością zorganizowaną, korupcyjną i szpiegostwem. Jej usunięcie bez wątpienia zaburzy działalność tego pionu prokuratury, zwłaszcza że w Prokuraturze Krajowej już od blisko 1.5 roku nie ma Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Informacje te potwierdził mediom rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W tej sytuacji Marczak musiała podejmować decyzje osobiście.
Ten zadziwiający wakat na stanowisku dyrektora, wielu prokuratorów tłumaczy właśnie kwestią współpracy Beaty Marczak z Dariuszem Kornelukiem.
W lutym tego roku Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że domaga się, aby wszystkie czynności w sprawie jego zawiadomienia dot. podejrzenia zamachu stanu podejmowane były przez legalnie powołanych zastępców Prokuratora Generalnego - w tym przypadku właśnie przez prok. Beatę Marczak.
koal
