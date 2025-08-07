Andrzej Duda na koniec swojej prezydentury zawetował ustawę o likwidacji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor uczelni Michał Sopiński dziękuje byłej już głowie państwa za „odważną decyzję w obronie autonomii uczelni”. Tę decyzję atakuje natomiast wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.
Z tego miejsca w imieniu całej wspólnoty akademickiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości chciałbym podziękować prezydentowi za tę odważną decyzję w obronie autonomii uczelni
— powiedział Michał Sopiński w nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Dla mnie była to największa próba w całej dotychczasowej karierze zawodowej. Mój prywatny Everest, ale z Państwa pomocą udało się zrealizować to marzenie. AWS pozostanie uczelnią akademicką służby mundurowej, Służby Więziennej. Z tego miejsca zapraszam do studiowania w murach naszej uczelni
— dodał.
Prezydent RP Andrzej Duda przychylił się do naszego wniosku o weto! Z serca dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w obronę autonomii Akademii Wymiaru Sprawiedliwości! Dziękuję za zaufanie
— napisał w swoim wpisie Sopiński.
Ale od postępowania dyscyplinarnego to zaocznie prezydent Andrzej Duda Pana nie uwolnił - tak dla opinii publicznej pytam bo sprawa ma szerszy kontekst =? w toku czy coś się zmieniło?
— zareagowała na wpis Sopińskiego użytkowniczka X Ann.
Nigdy nie wszczęto wobec mnie postępowania dyscyplinarnego. Proszę nie dezinformować. Bodnar prześladował mnie jedynie za to że mówiłem i będę mówić że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Wklejam treść mojej rzekomej przewiny wg Bodnara (czytał moje wpisy i wypowiedzi)
— zareagował na powyższy wpis rektor AWS.
Ejchart oburzona na weto prezydenta
Zupełnie innego zdanie o całej sprawie zaprezentowała Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości.
Z rozczarowaniem przyjęliśmy weto Prezydenta. Celem ustawy było uzdrowienie sytuacji na uczelni, skierowanie jej potencjału na potrzeby więziennictwa. Weto utrwala patologie funkcjonowania AWS. Mogę zapewnić, że nie zrezygnujemy z uzdrawiania systemu kształcenia SW
— napisała Ejchart.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737117-prezydent-duda-wetem-uchronil-uczelnie-aws-rektor-dziekuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.