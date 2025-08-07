Prezydencki minister alarmuje ws. "ustawy wiatrakowej"! Bogucki: "Jest nieudolnym sidłem, zasadzką"

„Na te czasy potrzebny jest prezydent, który powie, jaki jest twardy interes Polski” – powiedział Zbigniew Bogucki na antenie Polsat News.

Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski, został powołany na szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Minister był gościem Polsat News, gdzie mówił m.in. o kwestii tzw. ustawy wiatrakowej i pułapce, które w tej sprawie próbował zastawić rząd.

Ta ustawa jest takim nieudolnym sidłem, zasadzką, która miała być zastawiona czy to na byłego pana prezydenta Dudę, czy na nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego

– tłumaczył Bogucki.

„Cwaniactwo tego rządu”

Zdaniem prezydenckiego ministra, projekt dot. wiatraków sam w sobie jest zły.

Żadna to zasadzka, to jest po prostu cwaniactwo tego rządu, który chce przy okazji forsowania, moim zdaniem, złego projektu dotyczącego wiatraków, projektu, który w Senacie został uzupełniony o olbrzymią liczbę poprawek, to jest w ogóle pytanie o konstytucyjność tej ustawy i o tę sekwencję trzech czytań w sytuacji, kiedy tak naprawdę w wielu miejscach zmienia się zasadnicze kwestie związane z ustawą, w Senacie dopiero, i wrzucone oczywiście coś, co jest bardzo ważne, czyli osłony i niższe rachunki w konsekwencji dla Polaków

– mówił.

Naprawdę sobie z tym pan prezydent Karol Nawrocki poradzi, będzie jasny komunikat, ale będzie też czas, żeby przeprowadzić czy wprowadzić te zmiany, które ważne są z punktu widzenia portfeli Polaków, czyli żeby te osłony weszły, to będzie już po stronie rządu, ale to jest oczywiście na koniec decyzja pana prezydenta

– dodał.

Kwestie międzynarodowe

Minister Bogucki odniósł się też m.in. do sprawy udziału prezydenta w unijnych szczytach.

Poza kwestią obronności i wymiaru sprawiedliwości, także kwestie międzynarodowe to takie sprawy prezydenta. To nie jest tak, że polityka międzynarodowa jest tylko w rękach premiera, rządu. Prezydent ma do tego mandat społeczny

– powiedział.

Na te czasy potrzebny jest prezydent, który powie, jaki jest twardy interes. Dobrze, żeby ten głos z Polski był jednolity

– dodał.

Minister Bogucki podsumował też dotychczasowe działania ministra sprawiedliwości. Jego zdaniem, Waldemar Żurek został szefem tego resortu, by „było jeszcze mocniej”.

Minister Żurek głęboko mija się z prawdą i pozostaje to poza elementarną logiką prawniczą. […] Mówi, że nie ma w Polsce ustroju i porządku prawnego

– powiedział Bogucki.

Jego zdaniem, fakt, że Krajowa Rada Sądownictwa nie może powoływać sędziów, to wina polskiego rządu.

Trzeba powiedzieć, że oni zablokowali ten KRS

– stwierdził.

Mly/Polsat News

