„Na te czasy potrzebny jest prezydent, który powie, jaki jest twardy interes Polski” – powiedział Zbigniew Bogucki na antenie Polsat News.
Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski, został powołany na szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Minister był gościem Polsat News, gdzie mówił m.in. o kwestii tzw. ustawy wiatrakowej i pułapce, które w tej sprawie próbował zastawić rząd.
Ta ustawa jest takim nieudolnym sidłem, zasadzką, która miała być zastawiona czy to na byłego pana prezydenta Dudę, czy na nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego
– tłumaczył Bogucki.
„Cwaniactwo tego rządu”
Zdaniem prezydenckiego ministra, projekt dot. wiatraków sam w sobie jest zły.
Żadna to zasadzka, to jest po prostu cwaniactwo tego rządu, który chce przy okazji forsowania, moim zdaniem, złego projektu dotyczącego wiatraków, projektu, który w Senacie został uzupełniony o olbrzymią liczbę poprawek, to jest w ogóle pytanie o konstytucyjność tej ustawy i o tę sekwencję trzech czytań w sytuacji, kiedy tak naprawdę w wielu miejscach zmienia się zasadnicze kwestie związane z ustawą, w Senacie dopiero, i wrzucone oczywiście coś, co jest bardzo ważne, czyli osłony i niższe rachunki w konsekwencji dla Polaków
– mówił.
Naprawdę sobie z tym pan prezydent Karol Nawrocki poradzi, będzie jasny komunikat, ale będzie też czas, żeby przeprowadzić czy wprowadzić te zmiany, które ważne są z punktu widzenia portfeli Polaków, czyli żeby te osłony weszły, to będzie już po stronie rządu, ale to jest oczywiście na koniec decyzja pana prezydenta
– dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. Karol Nawrocki powołał kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP oraz BBN. „Zapraszam do ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej”
Kwestie międzynarodowe
Minister Bogucki odniósł się też m.in. do sprawy udziału prezydenta w unijnych szczytach.
Poza kwestią obronności i wymiaru sprawiedliwości, także kwestie międzynarodowe to takie sprawy prezydenta. To nie jest tak, że polityka międzynarodowa jest tylko w rękach premiera, rządu. Prezydent ma do tego mandat społeczny
– powiedział.
Na te czasy potrzebny jest prezydent, który powie, jaki jest twardy interes. Dobrze, żeby ten głos z Polski był jednolity
– dodał.
Minister Bogucki podsumował też dotychczasowe działania ministra sprawiedliwości. Jego zdaniem, Waldemar Żurek został szefem tego resortu, by „było jeszcze mocniej”.
Minister Żurek głęboko mija się z prawdą i pozostaje to poza elementarną logiką prawniczą. […] Mówi, że nie ma w Polsce ustroju i porządku prawnego
– powiedział Bogucki.
Jego zdaniem, fakt, że Krajowa Rada Sądownictwa nie może powoływać sędziów, to wina polskiego rządu.
Trzeba powiedzieć, że oni zablokowali ten KRS
– stwierdził.
Mly/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737116-zasadzka-ustawy-wiatrakowej-bogucki-cwaniactwo-rzadu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.