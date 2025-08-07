WSA uchylił skandaliczną decyzję ws. odwołania dyrektora Muzeum Historii Polski! O sprawie poinformował sam zainteresowany, czyli Robert Kostro. Do sprawy odniósł się m.in. prof. Piotr Gliński.
We wrześniu 2024 roku Robert Kostro został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie. Sprawował tę funkcję od 2006 r.
Jak przekonuje Robert Kostro, Wojewódzki Sąd Administracyjny miał uznać decyzję ówczesnej minister kultury Hanny Wróblewskiej za „bezprawną”. Resortowi kultury pozostaje jeszcze możliwość odwołania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił dziś jako bezprawną decyzję min. Wróblewskiej o odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora Muzeum Historii Polski. Ministerstwo może się jeszcze odwołać, ale satysfakcja jest
– napisał Robert Kostro na swoim profilu na Facebooku.
Reakcja prof. Glińskiego
Do decyzji sądu odniósł się prof. Piotr Gliński. Przypomniał, że tego typu skandalicznych decyzji resort kultury pod rządami Koalicji 13 Grudnia podjął więcej.
WSA uchylił odwołanie Roberta Kostro z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski. To już któraś z kolei podobna decyzja dotycząca odwołań dyrektorów w instytucjach kultury przez ludzi Tuska. Zwykłe bezprawie i niszczenie Polski!
– czytamy.
Z kolei Piotr Semka przypomniał, w jaki sposób działała minister Wróblewska.
Robert Kostro wygrał. A minister Wróblewska powinna się dziś zastanowić po co przykładała rękę do jego zwolnienia na dodatek z użyciem wstrętnych i insynuacyjnych zarzutów o niegospodarność. Na czele resortu kultury i tak nie przetrwała dłużej roku. Pamiętana będzie z wyrzucenia Kostry, politycznych czystek w radach polskich muzeów i założenia trampek przy odsłanianiu polskiego kamienia w Berlinie. Warto było?
– pyta.
