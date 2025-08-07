Bąkiewicz twardo do neo-PK: Nie życzę sobie, by nazywano mnie „Robert B.”. To, co wyprawiacie, to czyste bezprawie, to zemsta Tuska

Nielegalny, samozwańczy Prokuratur Krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił „wniosku prokuratora referenta o wyłączenie od wykonania czynności procesowych z udziałem” Roberta Bąkiewicza, którego neo-PK nazywa „Robertem B.”. „Korneluk nie jest żadnym Prokuratorem Krajowym, tylko bezczelnym uzurpatorem. Jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, i tylko on ma prawo rozstrzygać o wnioskach Prokuratorów Referentów” - zareagował na komunikat neo-PK Robert Bąkiewicz.

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił dziś wniosku prokuratora referenta o wyłączenie od wykonania czynności procesowych z udziałem Roberta B., w tym przedstawienia mu zarzutów znieważenia funkcjonariuszy

— podała neo-Prokuratura Krajowa. Na ten komunikat stanowczo zareagował Robert Bąkiewicz.

Bąkiewicz: „Jest to zemsta Tuska”

Po pierwsze – nie życzę sobie, by nazywano mnie „Robert B.”. Nazywam się Robert Bąkiewicz i nie mam zamiaru wstydzić się swojego nazwiska – mówiłem to publicznie i mówię to raz jeszcze

— zwrócił się do neo-PK Robert Bąkiewicz.

Po drugie – i najważniejsze – Korneluk nie jest żadnym Prokuratorem Krajowym, tylko bezczelnym uzurpatorem. Jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, i tylko on ma prawo rozstrzygać o wnioskach Prokuratorów Referentów. To, co wyprawiacie, to czyste bezprawie, polityczna hucpa i ordynarny zamach na państwo prawa. Dariusz Korneluk i jego banda odpowiedzą za to bezprawie

— zapowiedział inicjator Ruchu Obrony Granic.

Podsumowując jest to zemsta Tuska – za to, że obudziliśmy Polaków w sprawie migracji. Dziś próbuje się mścić na mnie i na całym #RuchObronyGranic, bo staliśmy się realnym zagrożeniem dla jego antypolskich planów. Ale nie damy się złamać

— zaznaczył Bąkiewicz.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na słubickim moście granicznym z 29 czerwca. Pod koniec lipca Prokurator Regionalna w Szczecinie Jadwiga Kułakowska-Gorczyńska, nadzorująca gorzowską jednostkę, poleciła jej postawić Robertowi Bąkiewiczowi zarzuty znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

