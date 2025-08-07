Polskie koleje przewiozą w ciągu następnego roku pół miliarda pasażerów - zapowiedział dziś premier Donald Tusk, który odwiedził budowę najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce w Męcinie koło Limanowej. Szefowi rządu, który nie mógł powstrzymać się od ataków na poprzedni rząd oraz prezydenta Karola Nawrockiego, towarzyszył Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
Tusk obiecywał, że dzięki budowie tunelu między Męciną a Mordarką czas podróży pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa skróci się o około półtorej godziny.
To jest wielkie przedsięwzięcie. Ludzie, którzy tu żyją, wiedzą, jaka to udręka dostać się do Krakowa. Dzisiaj podróż trwa 2 godziny 40 minut, a po zakończeniu inwestycji będzie to tylko godzina
— mówił premier Tusk.
To oznacza jakościową zmianę życia dla dziesiątków tysięcy ludzi i szansę rozwojową dla całego regionu
— dodał.
Tusk powiedział również, że według prognoz w przyszłym roku koleją w Polsce podróżować będzie pół miliarda pasażerów – więcej niż liczy ludność całej Unii Europejskiej. Przypomniał, że tylko PKP Intercity ma w tym roku przewieźć ponad 80 mln pasażerów, co pokazuje skalę rozwoju kolei w ostatnich latach.
Klimczak chwali się kupowaniem składów
Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w tym roku podpisane zostaną umowy na dostarczenie aż 107 nowych zespołów trakcyjnych.
Za poprzednich rządów PO-PSL kupiliśmy 60 składów. Nasi następcy przez 8 lat – 12. My w ciągu kilku miesięcy zamówiliśmy już 35, a przetarg na 42 kolejne rozstrzygnie się jesienią
— podkreślił szef resortu.
Minister przypomniał również, że niedawno przywrócono ważne połączenia kolejowe, m.in. z Krakowa przez Mielec do Hrubieszowa, do Ciechocinka, do Giżycka przez Kielce i Białystok, a w przyszłym roku ruszy kolej do Łomży po 30 latach przerwy:
Są pieniądze z KPO i zespół, który potrafi je wykorzystać
— zaznaczył Klimczak.
I to zapewne z powodu tych ogromnych sukcesów w wykorzystywaniu pieniędzy z KPO i sprowadzaniu składów kolejowych trzeba tak naiwnie tłumaczyć okrojenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego?
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737110-tusk-z-klimczakiem-o-budowie-kolei-duzych-predkosci
