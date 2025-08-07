WIDEO

Komedia! Gawkowski już odlicza czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Zainstalował w telefonie aplikację

Czytaj więcej
Rano poseł PiS Jan Kanthak w żartobliwym tonie zasugerował politykom Koalicji 13 grudnia, że mogą już odliczać czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego, tak jak wcześniej robili to w przypadku kadencji Andrzeja Dudy. Tymczasem okazało się, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski naprawdę zaczął już odliczać czas do zakończenia kadencji Karola Nawrockiego. W tym celu zainstalował sobie… aplikację na telefon.

Zostało jeszcze „tylko” co najmniej 1825 dni prezydentury Karola Nawrockiego. HEJ BRYGADO UŚMIECHNIJCIE SIĘ

— żartował na platformie X Jan Kanthak, poseł PiS.

Wkrótce okazało się, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski naprawdę odlicza czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego! W tym celu zainstalował sobie aplikację na telefon.

Dzień dobry, 1825 dni, godzina, 44 minuty i kilkadziesiąt sekund

— powiedział na antenie radiowej „Jedynki” Krzysztof Gawkowski, pokazując licznik w telefonie.

Ma pan taki licznik w telefonie?

— zapytała zaskoczona dziennikarka.

Mam, będę czekał na to, bo to się skończy prędzej czy później

— odparł Gawkowski.

Cóż, Krzysztof Gawkowski musi liczyć się z tym, że jego odliczanie skończy się tak, jak wcześniej w przypadku czekania na koniec prezydentury Andrzeja Dudy - pod koniec odliczania może okazać się, że znów trzeba znacząco zmienić licznik.

