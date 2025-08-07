Rano poseł PiS Jan Kanthak w żartobliwym tonie zasugerował politykom Koalicji 13 grudnia, że mogą już odliczać czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego, tak jak wcześniej robili to w przypadku kadencji Andrzeja Dudy. Tymczasem okazało się, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski naprawdę zaczął już odliczać czas do zakończenia kadencji Karola Nawrockiego. W tym celu zainstalował sobie… aplikację na telefon.
Zostało jeszcze „tylko” co najmniej 1825 dni prezydentury Karola Nawrockiego. HEJ BRYGADO UŚMIECHNIJCIE SIĘ
— żartował na platformie X Jan Kanthak, poseł PiS.
Wkrótce okazało się, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski naprawdę odlicza czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego! W tym celu zainstalował sobie aplikację na telefon.
Dzień dobry, 1825 dni, godzina, 44 minuty i kilkadziesiąt sekund
— powiedział na antenie radiowej „Jedynki” Krzysztof Gawkowski, pokazując licznik w telefonie.
Ma pan taki licznik w telefonie?
— zapytała zaskoczona dziennikarka.
Mam, będę czekał na to, bo to się skończy prędzej czy później
— odparł Gawkowski.
Cóż, Krzysztof Gawkowski musi liczyć się z tym, że jego odliczanie skończy się tak, jak wcześniej w przypadku czekania na koniec prezydentury Andrzeja Dudy - pod koniec odliczania może okazać się, że znów trzeba znacząco zmienić licznik.
