Warszawski Sąd Rejonowy umorzył sprawę rzekomego „ujawnienia tajemnicy służbowej” przez Alvina Gajadhura, byłego Głównego Inspektora Transportu Drogowego i doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Powód? Brak znamion popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa!
To była sprawa polityczna i próba dopadnięcia byłego szefa ITD, do niedawna doradcy prezydenta Andrzeja Dudy Alvina Gajadhura. Tylko taki wniosek można wyciągnąć po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji warszawskiego sądu o umorzeniu śledztwa przeciwko temu urzędnikowi, którego chciano wsadzić do więzienia na 2 lata. Za co? Za to, że według bodnarowskiej prokuratury ujawnił tajne informacje, bo wkleił do postów maile od pracowników.
Ponad rok temu, po „rewelacjach” Szefa ITD Artura Czapiewskiego, Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak biegał za mną po Sejmie i straszył mnie więzieniem!
— wielokrotnie przypominał tę sytuację Alvin Gajadhur, były Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Kuriozalny akt oskarżenia
Były szef ITD i doradca prezydenta Andrzeja Dudy od początku przekonywał, że żadnego przestępstwa nie popełnił, bo nie mógł. Wszystkie informacje były jawne, nie złamał żadnych klauzul. Mimo, że sprawa była absurdalna, prokuratura zdecydowała się złożyć w sądzie akt oskarżenia.
Właśnie przed chwilą warszawski Sąd Rejonowy UMORZYŁ POSTĘPOWANIE zainicjowane przez akt oskarżenia przeciwko Alvinowi Gajadhurowi z zawiadomienia jego następcy GITD.
Z przedstawienia ustnych motywów orzeczenia Sąd wskazał, że Alvin Gajadhur nie tylko jest niewinny ale wręcz WOGÓLE NIE POPEŁNIŁ ZARZUCANEGO MU PRZESTĘPSTWA.
Jak to ujął sprawozdawca-przewodniczący składu orzekającego pan sędzia #MarcinNiedźwiecki w tej sprawie brak było ZNAMION PRZESTĘPSTWA nastąpiła wręcz dekapitacja znamion. W tak ważnym dla Polski dniu cieszy oparte na prawie orzeczenie sądowe
— czytamy we wpisie w mediach społecznościowych mec. Krzysztofa Wąsowskiego.
W połowie czerwca prokuratura umorzyła z kolei śledztwo w sprawie zakupu 33 samochodów dla CANARD! Postępowanie umorzone z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego.
