W drugim dniu urzędowania, prezydent Karol Nawrocki powołał kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na czele KPRP stanie Zbigniew Bogucki, jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz, a szefem gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker; BBN pokieruje Sławomir Cenckiewicz. „Nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych, tylko zapraszam was wszystkich od dzisiaj do ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej, bo Polska na to czeka” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, wręczając nominacje ministrom KPRP.
11:10. Przemówienie prezydenta RP
Głos zabrał prezydent RP Karol Nawrocki.
Chciałem przede wszystkim pogratulować (…) stanowiska, urzędu ministra w Kancelarii Prezydenta RP i podziękować, że przyjęliście moją ofertę służenia Polsce. Jesteście ludźmi, którzy mają szerokie doświadczenie, choć przychodzicie z różnych środowisk, służenia państwu polskiemu. I to jest dla mnie najważniejsze. I to ważne także dla obywateli państwa, bo wiele zadań przed nami. Chcę wam pogratulować, podziękować za przyjęcie tych nominacji, ale chcę też podziękować bliskim, rodzinom i tym, którzy są dzisiaj z wami, bo wiem, że nie moglibyśmy się spotkać, gdyby nie wasze rodziny, wasi przyjaciele i ci, z którymi przez kilkadziesiąt, kilkanaście lat współpracowaliście na swojej drodze życiowej
– powiedział prezydent.
Z różnych środowisk państwo przychodzicie, ale gdy przyglądałem się tej drużynie, która udało nam się wspólnie stworzyć, którą zbudowaliśmy i która dzisiaj zaczyna swoją ciężką pracę dla Polski, bo do niczego innego was nie zapraszam. Nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych, tylko zapraszam was wszystkich od dzisiaj do ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej, bo Polska na to czeka. Ale gdy przyglądam się całej tej grupie, to choć każdy z was jest inny, to wszyscy macie cechy, które zdecydowały o tym, że będziemy współpracować
– dodał.
Każdy z was, moi drodzy ministrowie, jest polskim patriotą. Tak, uznaję absolutną przynależność do wspólnoty narodowej państwa polskiego i o tym się przekonywałem, czy to w ciągu kilkudziesięciu lat mojej znajomości, czy kilkunastu, czy kilku, czy w ostatnich miesiącach ciężkiej kampanii. To wasza absolutna cecha – przynależność do naszej wspólnoty narodowej. Czujecie też wszyscy pierwsze zadanie, którym jest służenie naszej wspólnocie narodowej. I o to was proszę jako prezydent Rzeczypospolitej. I wiem w spokoju serca, że tak będzie
– stwierdził.
Ale druga cecha, która was łączy, to ta, że jesteście ludźmi ciężkiej pracy i biorę za te słowa pełną odpowiedzialność. Nie stoi dzisiaj przede mną nikt, kto nie doświadczył ciężkiej pracy w swojej misji dla Polski, ciężkiej pracy dla naszej narodowej wspólnoty i udowadniał to w kolejnych latach, dekadach swojego życia. To dwie cechy, które was łączą. Za nie dziękuję i o nie proszę. Dlatego będę miał z wami zaszczyt współpracować jako z ministrami w Kancelarii Prezydenta RP
– dodał.
Paweł Szefernaker - Szef Gabinetu Prezydenta RP
Następnie prezydent mówił o poszczególnych ministrach swojej kancelarii. Pierwszym ministrem, o którym wspomniał był Paweł Szefernaker.
Ta znajomość w ciężkiej pracy z Pawłem Szefernakerem, z szefem mojej kampanii i szefem gabinetu będzie kontynuowana w KP RP. To najlepszy dowód na to, że można walczyć o polską wolność, o polską demokrację i kontynuować to także po kampanijnym zgiełku. Paweł Szefernaker to polityk nowej generacji, człowiek bardzo spokojny. I ten spokój Pawła Szefernakera, jako szefa gabinetu prezydenta, będzie nam wszystkim potrzebny przez najbliższe pięć lat
– powiedział Karol Nawrocki.
Zbigniew Bogucki jako szef Kancelarii Prezydenta RP
Bardzo się cieszę, że szefem mojej kancelarii został doświadczony prawnik, ale też doświadczony urzędnik państwa polskiego, wieloletni wojewoda zachodniopomorski (…) umiejętność, serce, wiedza i społeczne poparcie na Pomorzu Zachodnim Zbigniewa Boguckiego szefa KP RP będzie niezbędne
– zapewniał prezydent.
Jarosław Dębowski zastępcą Pawła Szefernakera
Zastępcą ministra Szefernakera będzie pan minister Jarosław Dębowski. Choć opinia publiczna jeszcze się o tym nie przekonała, ale to człowiek bardzo ciężkiej pracy, wielki erudyta i człowiek, bez którego z całą pewnością nie mógłbym stanąć przed państwem. Ciężko pracował dla Polski. I w Muzeum II Wojny Światowej i w IPN. Jestem przekonany, że z Pawłem Szefernakerem stworzą najlepszy duet w historii Kancelarii Prezydenta RP. Gratulacje i dziękuję pani ministrze
– powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Prof. Sławomir Cenckiewicz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
To osoba powszechnie znana, pewnie nie musiałbym przytaczać życiorysu. Powiem tylko, że to człowiek, który całe życie służy prawdzie, polskiej pamięci narodowej i temu, by Polska była bezpieczna. To człowiek, o którym pamiętać będzie polska historia z całą pewnością. Dla polskiej historii, dla Polski, dla naszej wspólnoty zrobił wiele i jeszcze wiele przed panem ministrem. I bardzo liczę na pana profesora, na pana ministra w dbaniu o bezpieczeństwo państwa polskiego
– mówił Karol Nawrocki.
Adam Andruszkiewicz zastępcą Zbigniewa Boguckiego
Prezydent RP mówił następnie o Adamie Andruszkiewiczu.
Nie tylko będzie wykonywał obowiązki zastępcy szefa kancelarii, ale wszyscy mogliśmy się przekonać, że jest w bardzo dobrym kontakcie nie tylko z wirtualnym światem, ale także z młodzieżą i te zadania zostaną powierzone ministrowi Andruszkiewiczowi, który jest człowiekiem wartości, ciężkiej pracy i polskim patriotą. Zadba o to, by kolejne pokolenia Polaków, młodzieży i także nastolatków było blisko Pałacu Prezydenckiego, w poczuciu naszego wspólnego działa na przestrzeni kolejnych pokoleń. Gratulacje panie ministrze i cieszę się, że jesteś z nami
– usłyszeliśmy od prezydenta.
Marcin Przydacz — odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w Kancelarii Prezydenta RP
Witam go jako doświadczonego urzędnika państwowego, wiceministra spraw zagranicznych, posła, dobrego dyplomatę, który będzie dbał o nasze relacje międzynarodowe w Pałacu Prezydenckim. Jestem tego pewien. Dziękuję panie ministrze
– stwierdził prezydent.
Minister Wojciech Kolarski w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
W tej drużynie i kancelarii są doświadczeni politycy i urzędnicy państwowi. Podkreślę to słowo – doświadczeni politycy, którzy cieszą się społecznym poparciem. A z drugiej strony są ci, którzy z polityką nie mieli wiele wspólnego przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat, czyli po prostu urzędnicy instytucji państwowych, którzy służyli Rzeczypospolitej z dala od polityki. Tak jest ułożona Kancelaria Prezydenta RP. Ale jest też jedna osoba wyjątkowa w tym gronie. Nie przynależy do żadnej z tych grup, a jest nie tylko symbolicznym, ale też ideowym łącznikiem z kancelarią prezydenta Andrzej Dudy, to jest wyraz, i uznania dla całej prezydentury, ale przede wszystkim dla ciężkiej pracy pana ministra Wojciecha Kolarskiego przez ostatnie 10 lat dla Polski i tej pracy dla Polski nie możemy zmarnować w nowej kancelarii. Bardzo się cieszę, że pan minister Wojciech Kolarski będzie z nami współpracował. I bardzo liczę na tę współpracę, dziękując za to, co dotychczas
– stwierdził prezydent Nawrocki.
Agnieszka Jędrzak - minister odpowiedzialna z kontakty z Polakami i Polonią poza granicami RP
Sprawami Polaków i Polonii poza granicami RP będzie się zajmować pani minister Agnieszka Jędrzak, która w ostatnich latach dała się poznać z jak najlepszej strony Polakom na całym świecie i zagranicznym instytucjom. To, co pani minister Jędrzak robiła w IPN w zakresie dyplomacji historycznej, literalnie na całym świecie i na wszystkich kontynentach, może temu być wystawiona tylko najlepsza ocena. Zwracam się do Polaków poza granicami państwa polskiego,że o to pani minister Jędrzak będzie się zajmować Polakami i Polonia poza granicami, a także odznaczeniami, co powinno dać naszym rodakom poczucie głębokiego spokoju
– stwierdził Karol Nawrocki.
Karol Rabenda - minister odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych
Pani Karol Rabenda, jako wiceminister aktywów państwowych w rządzie Zjednoczone Prawicy, ale także działacz samorządowy i człowiek, który od wielu lat jest w polityce, nie tylko samorządowej, ale także ogólnopolskiej będzie miał przed sobą wielkie zadanie, które rozpoczynamy już dzisiaj, a więc zadanie dbania o wszystkie inwestycje rozwojowe państwa polskiego. O projekty, które Polacy chcą i muszą zostać zrealizowane dla naszej wspólnej przyszłości, których nie damy zablokować i będziemy o nie walczyć. Takie jak CPK, jak drogi. Pan minister Rabenda będzie też odpowiedzialny też za całą współpracę z sektorem biznesowym z państwem polskim i szukanie rozwiązań, które są dobre dla polskich przedsiębiorców i dla nas, jako narodowej wspólnoty. To wielkiej zadanie, że pan minister doskonale wywiąże się z tego zadania
– mówił prezydent.
Mateusz Kotecki - sprawy społeczne i działania interwencyjne w KPRP
Zupełnie z drugiej strony emocji społecznych jest pan minister Mateusz Kotecki. Tak, chcę, by w Kancelarii Prezydenta RP był minister odpowiedzialny za kontakt ze sprawami zwykłych Polaków, zwykłych Polaków, takich jak ja, stojący przed wami prezydent. Pan minister będzie odpowiadał za wszystkie sprawy społeczne, za sygnały, które przychodzą do prezydenta z całej Polski, za troski obywatelek i obywateli państwa polskiego, rzeczy, które dla nich są nie do rozwiązania, a być może okażą się łatwe do rozwiązania dla prezydenta Polski czy całej klasy politycznej. Pan minister jest dowodem na to, że będziemy słuchać przez najbliższe pięć lat naszych obywateli. Będziemy przyjmować wszystkie ich petycje, interwencje, pochylać się nad nimi. Chcę być prezydentem blisko ludzie i to jest zadanie dla pana ministra Koteckiego
– stwierdził Karol Nawrocki.
Rafał Leśkiewicz - rzecznik prezydenta RP
Widzieliście państwo pana ministra Rafała Leśkiewicza, który był doskonałym rzecznikiem IPN. Z pełną determinacją i energią wchodzi do nowych zadań. Będzie łącznikiem prezydenta i kancelarii z mediami. Dziękuję i jestem pełen wiary i nadziei na to, że w takim składzie uda nam się zrealizować plan i program ambitny, który mamy przygotowane na najbliższe pięć lat. Dajecie mi wszyscy poczucie spokoju w tym, że moja, nasza wspólna misja zostanie zrealizowana z myślą o polskim narodzie, o Polkach i o Polakach. Cieszę się, zaczynamy dzisiaj ciężką pracę. Tu stawiam kropkę. Niech żyje Polska
– zakończył prezydent Karol Nawrocki.
11:08. Nominacja dla Wojciecha Kolarskiego
Wojciech Kolarski został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
11:07. Marcin Przydacz szefem Biura Polityki Międzynarodowej
Prezydent powołał Marcina Przydacza na stanowisko szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP
11:06. Prof. Cenckiewicz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Prof. Sławomir Cenckiewicz został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
11:05. Powołanie Adama Andruszkiewicza
Adam Andruszkiewicz został sekretarzem stanu i zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP.
11:04 Paweł Szefernaker szefem gabinetu prezydenta RP
na Sekretarza Stanu, szefa gabinetu prezydenta RP powołany został Paweł Szefernaker.
11:03. Powołanie Zbigniewa Boguckiego
Decyzją prezydenta RP Zbigniew Bogucki został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta RP.
