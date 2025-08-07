Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, próbował dziś tłumaczyć opóźnienia w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i niemal całkowite odejście od projektu z czasów rządów PiS. „Jeśli ktoś chce wracać do pierwotnego projektu PiS w sprawie CPK, to musi zmniejszyć prędkość kolei dużych prędkości z 350 km/h do 250 km/h” - przekonywał polityk PSL, odnosząc się także do inicjatywy ustawodawczej prezydenta Karola Nawrockiego. „Tam gdzie trzeba wykładać pieniądze robią pełną polonizację, natomiast tam gdzie zarabiać na zamówieniu - umiędzynarodowienie” - skomentował wypowiedź ministra Marcin Horała, poseł PiS i były pełnomocnik rządu ds. CPK.
Ze smutkiem patrzę na to, co dzisiaj się dzieje w przypadku przełomowych projektów inwestycyjnych w Polsce. Moglibyśmy je podzielić na te zablokowane, okrojone i w najlepszym przypadku opóźnione. To bardzo niepokojący scenariusz
— powiedział Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w Sejmie po złożeniu przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgi prezydenckiej.
Dokładnie tak stało się w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego. Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia Tak Dla CPK w lipcu ubiegłego roku zwrócił uwagę, że obecny rząd opóźnia projekt o dwa lata. Przypomnijmy, że propozycja rządu Donalda Tuska jest też drastycznie okrojona względem projektu z czasów rządów PiS.
Horała odpowiada Klimczakowi
Karol Nawrocki ma dziś promować w Kaliszu inicjatywę ustawodawczą dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego, a do tej zapowiedzi odniósł się Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Użył przy tym dość zaskakujących argumentów.
Jeśli ktoś chce wracać do pierwotnego projektu PiS w sprawie CPK, to musi zmniejszyć prędkość kolei dużych prędkości z 350 km/h do 250 km/h (…). Jeżeli ktoś chce przywracać pierwotne założenia z lat PiS, to musi oddać w ręce międzynarodowego konsorcjum zarządzanie nim. To nasz rząd zdecydował, że CPK będzie zarządzane przez Polskie Porty Lotnicze
— stwierdził Klimczak.
Do tej wypowiedzi odniósł się Marcin Horała, były pełnomocnik rządu Mateusza Morawieckiego ds. CPK.
W skrócie - tam gdzie trzeba wykładać pieniądze robią pełną polonizację, natomiast tam gdzie zarabiać na zamówieniu - umiędzynarodowienie. Co do zmniejszenia prędkości - tak. Dzięki temu wprawdzie nie będzie bicia rekordów między największymi aglomeracjami (nadal będzie bardzo szybko) ale za to co najmniej kilka połączeń najwyższej jakości otrzymają polskie miasta średnie, a polscy producenci taboru szansę, żeby zamówienie za ponad 10 mld nie poszło za granicę
— napisał na X polityk opozycji.
Co do międzynarodowego konsorcjum - tak, tyle, że trzeba dodać, że strona Polska miałaby kontrolę właścicielską a zagraniczny inwestor mniejszościowy włożyłby 8 mld żywej gotówki
— dodał Horała.
